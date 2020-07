Ikea presenta una novedad gastronómica en Valencia

Ikea refuerza su apuesta por la sostenibilidad tras unirse con la aplicación 'Too Good To Go' (www.toogoodtogo.es) con el objetivo de combatir el desperdicio de alimentos en sus restaurantes, promover un consumo responsable y crear conciencia en la sociedad, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la multinacional sueca ha empezado a implementar la 'app' contra el desperdicio inicialmente en una primera fase en las tiendas de San Sebastián de los Reyes (Madrid), Sevilla y Valencia.

A través de esta colaboración, Ikea pretende dar una segunda oportunidad a toda la comida que no se haya vendido antes de la hora de cierre en los restaurantes que tiene en sus centros y así, impulsar el aprovechamiento de los alimentos y reducir el desperdicio.

Ambas compañías ya venían cooperando en Francia, Bélgica y Noruega, donde Ikea ha implementado la 'app' en casi la totalidad de sus centros en estos países.

El director de Ikea Food en España, Carlos Cocheteux, se ha congratulado por esta alianza. "Con esta colaboración damos un paso más en nuestra lucha contra el desperdicio alimentario, una línea de trabajo ya iniciada en 2017. Ahora, a través de Too Good To Go, actuamos también en el 'post cocinado', poniendo a disposición de los clientes platos que de otro modo tendrían que acabar en la basura", ha señalado.

"En Ikea tenemos el compromiso de inspirar una vida más sostenible y con un impacto cada vez mejor en las personas y el planeta. Este proyecto sin duda nos ayuda a avanzar en ello", ha explicado.

En la actualidad, 'Too Good To Go' ya colabora en España con más de 3.500 establecimientos y ha logrado salvar más de un millón de packs de comida en menos de dos años.

El country manager de 'Too Good To Go' en España, Oriol Reull, ha subrayado la apuesta de las marcas por unirse a la plataforma. "Estamos muy contentos de tener a Ikea como gran aliada en nuestra lucha contra el desperdicio de alimentos porque hace más grande el movimiento y que el impacto positivo sea aún mayor", ha subrayado.