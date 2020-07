Vicente Olmos seguirá al frente de la Bolsa de València tras los cambios en BME

Los accionistas de Bolsas y Mercados Españoles (BME), ahora controlada por la firma suiza Six, aprobaron todos los puntos del orden del día de la junta general , entre los que se incluía la salida del presidente del consejo de administración, Antonio Zoido, quien cedió sus funciones ejecutivas a Javier Hernani hace ya un año. Esta remodelación se mantiene Vicente Olmos como presidente de la Bolsa de Valencia, dependiente del 'holding' BME.,

También se da entrada a directivos de Six y contará con un total de seis miembros, tres de ellos españoles, por un periodo de cuatro años: Javier Hernani, David Jiménez-Blanco y Belén Romana. No obstante, solamente Hernani continuará como representante directo de BME, manteniendo el papel de consejero delegado. Jiménez-Blanco y Romana se incorporan como consejeros independientes. El consejero delegado de Six, Jos Dijsselhof, será elegido nuevo presidente de BME.