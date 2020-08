Las trabajadoras del hogar denuncian el impago de las ayudas aprobadas en marzo

Representantes de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados (AIPHyC) con el respaldo de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia (CGT PVyM) denuncian el impago del subsidio extraordinario por desempleo a las trabajadoras del hogar, aprobado a finales de marzo por el gobierno español.



Las trabajadoras del hogar, representadas en la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados, hacen responsable al estado estado español "de la discriminación institucional, social y política por acción, omisión, inacción, invisibilización y exclusión consciente e inconsciente" a la que se ven sometidas las profesionales del sector.

Lo han hecho en una rueda de prensa conjunta con la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia, realizada en la sede de València del sindicato, para denunciar la falta de voluntad política para resolver los impagos del subsidio extraordinario por desempleo que el gobierno español aprobó a finales del mes de marzo, en el segundo paquete de medidas destinado a paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.

Marcela Bahamón, desde AIPHyC, describe el sector como "altamente feminizado" compuesto "por un 95% de mujeres precarizadas, la mayoría indocumentadas que se ven obligadas a trabajar en condiciones de explotación laboral". La representante de AIPHyC continúa explicando que "están excluidas del Estatuto general de trabajadores por lo que no tienen derecho a la prestación por desempleo, ni ningún subsidio que dependa de éste, al no tener patronal identificada tampoco se les reconoce derecho a convenio colectivo y en el caso de las trabajadoras internas lo habitual es trabajar más de 60 horas semanales". Bahamón denuncia que "en la mayoría de hogares se asombran cuando exigen el SMI y darse de alta en la seguridad social".

El 4 de Mayo apareció publicado en el B.O.E., en el marco de las ayudas para paliar la crisis provocada por la COVID-19, el acuerdo de gobierno por el que se reconoce el subsidio extraordinario de desempleo para las trabajadoras del hogar, pensado para 35.000 trabajadoras. Ese mismo mes ya se presentaron 27.000 solicitudes de las que "hasta ahora ni el 1% ha cobrado el subsidio" denuncia Marcela Bahamón. "No exigimos limosnas ni nada a lo que no tengamos derecho, exigimos equidad y que se nos respete como un trabajo fundamental que somos" concluye la representante de AIPHyC.

Accesos al subsidio

Malicka Ouchitachen, también representante de AIPHyC, explica que para acceder al subsidio hay que estar dada de alta en la seguridad social antes del 14 de Marzo, remarcando que "quienes no están dadas de alta no están incluidas, da igual si estabas trabajando o no". "Nos enviaron a casa sin ninguna promesa de sueldo y estamos esperando el subsidio desde Marzo hasta Julio" relata Malicka.

Gala Jazmín, también desde AIPHyC, explica que en 2018 había un total de 600.000 trabajadoras de hogar y cuidados de alta en la Seguridad Social, cifra que ha descendido en Junio de 2020 hasta las 374.495. "Al estar en situación irregular no he visto este subsidio extraordinario ni de lejos, la sociedad no da valor a nuestro trabajo, ni a las personas dependientes y esto hace que se vulneren nuestros derechos" reflexiona Gala.

Desde AIPHyC exigen la derogación de la enmienda 6.777 a la Ley de Presupuestos del Estado de 2018, con la que el PP atrasó en cinco años el Real Decreto 1620/2011 que permitiría a las trabajadoras del hogar cobrar el paro desde enero 2019. También reclaman "modificar la ley de extranjería que ampara los abusos a las trabajadoras del hogar y población migrante, además de la ratificación del convenio 189 y 190 de la O.I.T. para que el sector sea reconocido institucional y laboralmente como cualquier otro sector laboral en derechos y obligaciones y se pauten medidas de seguridad para castigar y prevenir abusos laborales". En definitiva piden, explica Gala Jazmín, "voluntad política para trabajar en solucionar las precariedades del sector".

Falta de preparación del sistema

Ante la justificación del retraso por parte del gobierno, excusándose en la falta de preparación del sistema, Juanjo Ripoll, secretario de Acción sindical de CGT PVyM, ofrece todas las herramientas del sindicato ante esta situación de precariedad para "apoyar todas las reivindicaciones de las trabajadoras del hogar y que éstas puedan ejercer todos sus derechos y expresar sus experiencias".