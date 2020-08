Rodríguez-Piñero reclama «celeridad» para retirar aranceles agrarios de EE UU

La eurodiputada valenciana del PSPV-PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, solicitó ayer a la Comisión Europea y al comisario de Comercio, Phil Hogan, «celeridad para resolver por la vía diplomática y en el menor plazo posible, el conflicto arancelario con Estados Unidos» después de que el gobierno de Trump decidiera imponer cuotas arancelarias a los productos agrícolas procedentes de Europa para compensar las ayudas ilegales recibida por la industria aeronáutica europea.

Así, y tras la renuncia de la compañía Airbus a dichas ayudas, Rodríguez-Piñero incidió en que «ya no tiene ningún sentido que Estados Unidos siga perjudicando a nuestros productores, puesto que no fueron ellos quienes recibieron ninguna ayuda incompatible con las normas de la OMC» y anunció que en el primer pleno del Parlamento Europeo en septiembre intervendrá «en defensa del campo, pero también de todos los agricultores y del sector agroalimentario, porque no es posible que se hayan visto perjudicados por una ayuda que nada tenía que ver con ellos». El Comité de Gestión de Cítricos, patronal que aglutina a los grandes exportadores españoles, quiere salvar la temporada 2020/2021 tras paralizarse los envío en la anterior.

La eurodiputada del PSPV-PSOE se comprometió con las organizaciones agrarias a"trabajar desde el Parlamento Europeo y de la mano con la Comisión Europea, para que en el menor plazo posible se ponga fin a una situación «injusta».