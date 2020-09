El PSPV frena por sexta vez la aprobación del Patsecova en el Consell

Por sexta vez en varios meses, antes y después del parón estival, el Plan de Acción Territorial del Comercio de la C. Valenciana (Patsecova) se quedó ayer en el cajón del Botànic y no franqueará la puerta del pleno del Consell para ser finalmente aprobado.

Este documento, que lleva cinco años de tramitación por parte de la Conselleria de Economía, de Compromís, y que parecía listo para su aprobación tras dos consultas públicas y años de debate con el sector, se ha convertido en una patata caliente de este gobierno de coalición. Básicamente, el ala socialista no ve claro su contenido ni las ampollas que ha levantado en una parte de los operadores comerciales, más concretamente en los supermercados. Fue la Conselleria de Territorio la que ayer lo frenó por falta de acuerdo político.

El Patsecova es un documento destinado a ordenar el despliegue de los futuros establecimientos comerciales según criterios territoriales y ambientales. En un principio, sus aspectos más polémicos estaban lejos del ámbito de los supermercados. La mayor confrontación surgió con el comercio de gran formato, por los reparos a permitir la aprobación de grandes proyectos de más de 120.000 metros cuadrados de superficie comercial, lo que chocaba con iniciativas como Puerto Mediterráneo.

Ahora, sin embargo, el mayor obstáculo a su aprobación es la falta de acuerdo de Asucova, la entidad que agrupa a empresas como Mercadona, Consum, masymas, entre otras. En concreto, Asucova ha alegado y se manifiesta radicalmente en contra de que en el articulado del texto se sitúe dentro de los proyectos de «impacto territorial» a establecimientos a partir de 1.000 metros de superficie en determinadas circunstancias, lo que les obligaría a tener que conseguir una autorización extra de la Generalitat.

Aunque como regla general se consideran de impacto territorial los proyectos de más de 2.500 metros, el umbral se baja a los mil cuando se ubiquen en «localizaciones sensibles», como un polígono separado del entorno urbano; o cuando se pretenda ubicar fuera de la trama urbana consolidada.