Urbem celebra una junta general que Cleop no reconoce

El enésimo enfrentamiento en la ´batalla legal´ que mantienen la familia Pastor y el presidente de Cleop, Carlos Turró, por el control de Urbem volvió ayer a protagonizar un nuevo capítulo al celebrarse una junta general de accionistas de la promotora valenciana. José Pastor convocó el pasado mes de julio en calidad de administrador único de Urbem la junta de accionistas para ayer, pero su otro socio de referencia , Inversiones Mebru (la firma creada por Cleop para comprar las acciones de la citada inmobiliaria creada por la familia Pastor), no acudió a esta cita. El último punto del orden del día era la reelección del órgano de administración. Frente a este movimiento, Turró anunció que no había convocado la junta y que «carece de toda validez y eficacia al no detentar su presunto convocante facultad ni condición legal para hacerlo». En cualquier caso, los Pastor mantuvieron la convocatoria. El promotor y constructor valenciano José Pastor ya convocó en febrero una junta para apartar definitivamente de Urbem a Carlos Turró. El administrador de hecho de Urbem y accionista mayoritario de la compañía junto a su familia trataba de evitar que Carlos Turró asumiera el cargo de administrador único, aunque al final desistió al ratificar la Audiencia de Valencia que tiene la mayoría accionarial. La Audiencia, tal como informó este diario, confirmó a Pastor como administrador de la promotora y en dos sentencias dictó que él y su familia tienen la mayoría de las acciones. Con todo, el presidente del grupo promotor y de servicios Cleop trató de tomar el control de la compañía a través de una ampliación de capital en la que, según los Pastor, nunca llegó a hacer frente al pago de las acciones. Por su parte, según Cleop, la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 24/01/19 es clara: «Carlos Turró Homedes es Administrador Único de Urbem, tal como fue adoptado por la Junta General de dicha sociedad celebrada, tras convocatoria judicial, el día 3 de septiembre de 2018».