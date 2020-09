El acuerdo comercial entre China y la UE protege a la DO Vino de Valencia

La Unión Europea (UE) y China firmaron ayer un acuerdo para proteger un centenar de indicaciones geográficas (IG) y denominaciones de origen (DO) europeas en el país asiático, entre esta la DO Vino de Valencia a cambio de salvaguardar otras cien chinas en el club de los Veintisiete. Las negociaciones sobre este acuerdo comenzaron en 2006 y no concluyeron hasta noviembre del año pasado, por lo que la Comisión Europea lo ha calificado de «histórico». Su entrada en vigor, una vez superado el trámite de la firma, está prevista para comienzos de 2021, y cuatro años después se ampliará para incluir otras 175 indicaciones de ambas partes. Entre los productos protegidos figuran doce españoles, la mayoría de ellos vinos, aunque también aceites o el queso manchego. Concretamente son las DO de vino de Rioja, Cava, Catalunya, La Mancha, Valdepeñas, Jerez, Navarra y Valencia; las DO de aceite Sierra Mágina (Jaén) y Priego de Córdoba (Córdoba), así como la IG de brandy de Jerez y la Denominación de Origen de queso manchego. «Los productos de las indicaciones geográficas europeas gozan de renombre por su calidad y diversidad, y es importante protegerlos tanto a escala de la UE como a escala mundial para garantizar su autenticidad y preservar su reputación», explicó hoy el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski.