El Gobierno presentará los PGE en octubre y espera aprobarlos "a finales de diciembre"

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que si todo va según la hoja de ruta prevista, en los "próximos días" se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para finales de mes o principios de octubre, cuando se llevará también al Congreso el límite de gasto no financiero ('techo de gasto'), para presentar a lo largo del mes de octubre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 para su tramitación con el objetivo de que esté aprobado "a finales de diciembre o principios de enero".

Así lo ha detallado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado este calendario "inamovido" que, según ha asegurado, el Gobierno tenía previsto "desde el primer momento" y que se desarollará "si todo va según la hoja de ruta prevista".

Montero ha indicado que se estaría en condiciones de convocar "en los próximos días" el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), sobre lo que ha apuntado que se está pendiente de cerrar los cálculos de las entregas a cuenta del sistema de financiación de las CCAA, así como las previsiones del Gobierno, e informará sobre el 'techo de gasto' y las cuestiones que atañen para tener una base sobre la que construir sus Presupuestos, junto al cálculo sobre los fondos europeos.

A continuación, ha precisado, se presentará a lo largo del mes de octubre el proyecto de Presupuestos para su tramitación en el Congreso con el objetivo de que sea aprobado "en las fechas más cercanas, a finales de diciembre o principios de enero".

"Un 80% elaborado"

La ministra ha explicado que las nuevas cuentas públicas están en fase de elaboración y que "en torno a un 80% del Presupuesto está elaborado y consensuado", si bien queda un 20% que queda sujeto a la consideración de los diferentes grupos políticos.

Por ello, ha rehusado dar detalles del contenido de las cuentas al ser necesaria la "discreción" para evitar que una medida concreta no despierte el rechazo en las formaciones, sino que se trabaja por la "integralidad" del proyecto.

Hasta la fecha, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha adelantado que se incluirán cambios impositivos con mayor carga fiscal para las rentas altas, un aspecto que Montero no ha confirmado y se ha limitado a decir que habría "ajustes" de carácter fiscal, pero otros aspectos del acuerdo programático y la reforma fiscal integral se pospondrán, tal y como ha precisado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al "no ser el momento".

Además de la subida de impuestos a las rentas altas, el Gobierno de coalición estaría estudiando la posible bajada de Sociedades a pymes y medidas para los autónomos, según indicaron a Europa Press en fuentes de la negociación.

"Ahora deseamos y esperamos que las formaciones respalden este proyecto de PGE que va a vehicular los fondos europeos que van a permitir la reconstrucción económica del país y el combate contra la desigualdad", ha añadido Montero, quien ha esperado que los PGE cuenten con "el mayor respaldo posible".

En esta línea, ha realizado una nueva invitación, expresamente también al PP, para intentar concitar los mayores apoyos posibles para unos PGE "de país" con las que España "se juega su presente y su futuro".

"Ninguna traba"

"No hay ninguna cuestión que en este momento esté ralentizando la presentación del proyecto de PGE, vamos en cronograma", ha aseverado Montero en relación al calendario de presentación de los PGE, insistiendo en que "no hay ninguna diferencia con años previos" respecto al "interés" que despiertan las cifras del proyecto en la antesala de su presentación, si bien ha recalcado que "no hay ninguna traba ni ningún elemento especial que dificulte nada".

De esta forma, ha dicho no entender la "ansiedad" de algunos partidos, aludiendo al PP de nuevo, formación sobre la que ha recordado que los dos últimos proyectos presupuestarios los presentó más allá de los plazos que se ha marcado el Ejecutivo de coalición y "fuera de tiempo".

"No se entiende la llamada a la prisa o que el Gobierno se está retrasando respecto a la presentación", ha considerado Montero, apuntando además que el arco parlamentario es "dispar" y ello "complejiza" la presentación de las cuentas públicas.

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que se sigue la hoja de ruta que el Gobierno se había trazado encontrando "disponibilidad" por parte de formaciones y "buena sintonía" entre los partidos que conformaron el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos).

Por ello, ha remarcado que "seguro" que "en breve" se presentarán los Presupuestos y empezarán las reuniones con el resto de partidos del arco parlamentario para que lleguen a "buen término" a finales de año o principios de 2021, "como viene siendo habitual en los cronogramas marcados".