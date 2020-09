Las grandes operadoras de telecomunicaciones se encuentran ya en la fase de comercialización de la tecnología 5G, llamada a transformar de forma radical la interacción de personas, hogares y empresas entre ellas, con la tecnología y con el mundo que les rodea. La consejera delegada de Telefónica, María Jesús Almazor, aseguró ayer a este diario que la compañía tiene implantado este servicio en las capitales de provincia valencianas y espera llegar a 94 poblaciones de la autonomía a finales de año.

La compañía ha invertido en los últimos cinco años 550 millones de euros en la Comunitat Valenciana para todo tipo de infraestructuras, singularmente la fibra óptica, esencial para que el 5G despliegue todas sus capacidades. Como consecuencia de ello, Telefonica ha alcanzado una cobertura en fibra del 65 % en la autonomía. «Nuestro compromiso es llegar al 100 % en 2025», afirmó Almazor y, para lograrlo, considera que la operadora tendrá que realizar hasta dicho ejercicio una inversión añadida de casi 300 millones.

La número dos de la compañía recordó que hasta principios del año que viene el Gobierno no va a subastar el expectro de la banda de frecuencia de los 700 Mhz, «que es la que da más cobertura. Hasta que no tengamos esa frencuencia no vamos a poder hacer el despliegue, pero nuestro plan es, desde ahora a final de año y aprovechando el expectro del 4G, tener un 75 % de cobertura 5G en la Comunitat Valenciana». Esta nueva generación tecnológica mejora la velocidad de descarga, el tiempo de respuesta y ofrece nuevos servicios.