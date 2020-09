El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) concedió ayer un plazo de tiempo de cuatro meses más a la multinacional TIL-MSC (hasta el 4 de enero de 2021) para que analice los cambios en el anteproyecto de construcción y explotación de la nueva terminal de contenedores en la ampliación norte del recinto del Grao. La nueva infraestructura propuesta por la APV a la citada multinacional, antes de proceder a la adjudicación y tras posteriores análisis técnicos para reducir su impacto sobre el territorio, renuncia a prolongar en 500 metros la extensión del dique de abrigo mientras que el dragado del canal marítimo de acceso para los buques quedará en 18,5 metros, frente a los casi 22 metros calculados inicialmente.

TIL-MSC tendrá ahora que pronunciarse sobre esa modificación sustancial de la obra planificada por Valenciaport y que quiere acabar en 2026 o 2027 para poder albergar un muelle con capacidad para otros 5 millones de contenedores en 136 hectáreas de superficie. El presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, reconoció al término del consejo que la demora en el otorgamiento de dicha concesión es «un nuevo retraso más aunque no pasa nada. Ya nos dijo la compañía el pasado mes de julio que quería estudiar las modificaciones del dique de abrigo y del canal de acceso». En su opinión, «todo seguirá igual» en el proceso de ampliación del puerto. Terminal Investment Limited (TIL), que presentó una oferta para una concesión a 50 años y prevé una inversión de 1.021 millones de euros.

Ese plazo de cuatro meses es el que ha pedido Mediterranean Shipping Company. También Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transporte y Movilidad, requiere ahora nueva documentación para dar el visto bueno al proyecto de ampliación y decidir si hay que solicitar o no otra evaluación ambiental. «La prórroga de TIL-MSC es por cuestiones técnicas y no se está cuestionando su ambicioso proyecto en el Puerto de València. Además, el proyecto constructivo de la Autoridad Portuaria no estaba previsto estar acabado hasta principios de 2021», puntualizó el director general de Valenciaport, Francesc Sánchez.

Respecto a la posibilidad de solicitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (diferente a la de 2007), tal como reclaman partidos como Compromís y Unidas-Podemos así como diversos colectivos vecinales y ecologistas, Martínez aseguró que no contempla ese escenario ni tiene un ‘Plan B’ en el Puerto de València. «¡Dios dirá!», ironizó. Puertos del Estado «está trabajando de forma acelerada» y reclama a la APV «información casi todos los días», reveló el dirigente de Valenciaport .

El consejo de administración también analizó el impacto del accidente en la actual terminal de MSC. Este tuvo lugar el pasado 13 de septiembre en sus instalaciones y un estibador resultó gravemente herido cuando un buque derribó una grúa en la que trabajaba, lo que ha provocado serios daños en unos 100 metros de la terminal y cuantiosos costes económicos. El siniestro está provocando la caída de los contenedores de tránsitos (los que trae un barco y carga otro sin salir de los muelles), estimados en unos 25.000 al mes, según Martínez. Teniendo en cuenta que los trabajos de reparación podrían durar entre dos y tres meses, al final podrían verse afectados unos 75.000 contenedores hasta final de año.

Los citados daños repercuten en el 25 % del espacio de la terminal de la naviera. Esta estudia traer una nueva grúa (están valoradas en unos 10 millones de euros) que tardaría varios meses en instalarse. La comisión nacional de Organización Marítima Internacional ha abierto una investigación para ver qué ha sucedido y se personará en el Puerto de València para realizar un informe.

En cuanto a la terminal de pasajeros, para la que Baleària presentó la única oferta, Martínez indicó que los técnicos están estudiando su propuesta. La APV mantiene reuniones con el Ayuntamiento de València para coordinar las opciones de accesibilidad y el encaje con las conexiones viarias de la ciudad.