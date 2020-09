Los estudios que viene realizando el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) sobre el material cerámico de gran formato y delgado espesor han detectado que, si bien el uso de este tipo de material está creciendo en encimeras, baños, y otro tipo de superficies, «tiene todavía un amplio nicho de mercado en el pavimento, en donde se podría avanzar mucho más y dar más salida en los mercados», se indica desde el centro tecnológico castellonense.

Por eso, el ITC está trabajando en el proyecto Pavlam. Optimización de sistemas de pavimentación con baldosas cerámicas de espesor reducido, un proyecto que cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) a través de los Fondos Europeos Feder de Desarrollo Regional.

Su objetivo general, según explican fuentes del ITC, es «generar el conocimiento necesario para mejorar las prestaciones de las láminas cerámicas (baldosas cerámicas de reducido espesor y generalmente gran formato) para fomentar su uso en pavimentos, prioritariamente de tránsito peatonal, para, posteriormente, transferir a las empresas cerámicas estos estudios y metodologías, a fin de que aborden con garantías el desarrollo o adaptación de productos o sistemas cerámicos que abran mercados y ayuden a aumentar las ventas». En este sentido se puntualiza que existen ya algunas empresas que están comercializando este tipo de láminas cerámicas en pavimentos, llegando a un espesor de unos 6 milímetros, «y nos gustaría poder llegar a su uso en pavimento incluso con 3 milímetros de espesor, no sabemos si lo lograremos, y por eso hemos planteado este proyecto, pero necesitamos, por una parte, conocer las prestaciones para pavimento de las baldosas cerámicas actuales de bajo espesor a nivel individual, así como en conjunto con los sistemas y materiales utilizados actualmente, así como identificar materiales con otras funcionalidades y sistemas compatibles con las baldosas cerámicas de bajo espesor, susceptibles de mejorar las prestaciones mecánicas y de estabilidad del conjunto», explica.

Además, Pavlam identificará metodologías actuales de ensayo en laboratorio, o desarrollará otras nuevas para evaluar las prestaciones específicas de estos productos aplicados en pavimentos y caracterizará tanto los sistemas actuales como los sistemas nuevos que se propongan con las nuevas metodologías desarrolladas. Otro aspecto que contempla es desarrollar prototipos de las soluciones viables y validar su adecuación al uso como pavimento.

Pavlam pretende aumentar la fiabilidad de los sistemas cerámicos para pavimentación con baldosas de espesor reducido, explica el ITC.

Además, el ITC trabajará, a partir del próximo mes de octubre, y en colaboración con la Universitat Jaume I de Castelló, en el proyecto europeo ‘Forge’ (Development of novel and cost-effective coatings for high-energy processing applications), dirigida al desarrollo de nuevos materiales de revestimiento para un futuro industrial sostenible. Así, ‘Forge’, que está coordinado por la pyme italiana MBN Nanomaterialia, cuenta con 13 participantes.

El proyecto aborda los problemas de degradación de la superficie de los materiales en entornos industriales, centrándose en los problemas clave de la corrosión de los componentes metálicos, la fragilidad de algunos de ellos, la erosión y la descomposición térmica a temperaturas pirolíticas, entre otros. Lo que se pretende con ‘Forge’, según se explica desde el ITC, es «proporcionar un nuevo marco, basado en el conocimiento, para diseñar materiales complejos desde el punto de vista de su composición, que pueden ser, por ejemplo, tanto aleaciones como composiciones cerámicas hechas a medida».