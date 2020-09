La Unió de Llauradors insta a que desde las diferentes Administraciones se fomente el consumo de zumo elaborado con naranjas de la Comunitat Valenciana frente a «la creciente amenaza» del zumo procedente de Brasil que «puede hundir nuestra industria por las facilidades que la UE va a conceder con el Acuerdo con Mercosur».

Para ello, ha diseñado unos carteles en los que incide en la necesidad de apostar por los zumos con fruta local en lugar de los importados, «no ya solo por la parte económica que es importante, sino también por la medioambiental». Un estudio realizado por l la organización revela que un vaso de zumo con cítricos importados por mar supone la emisión de 17 gramos de CO2. En este sentido, insta a los consumidores a leer bien las etiquetas de los zumos porque muchas veces la frase «envasado aquí» no quiere decir que sea «de aquí».

La Unió insta a disntinguir el zumo directo o zumo 100% exprimido, también conocido como Not From Concentrate (NFC), que es el de mayor calidad sensorial y organoléptica y el tipo de procesado en el que se ha especializado la industria española y valenciana frente a la oferta mucho más barata brasileña de zumo concentrado (From Concentrate Orange Juice).