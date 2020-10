Angélica Gómez continuará al frente del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de València, COGITIVAL, cuatro años más. Tras un proceso electoral en el que la suya ha sido la única lista que concurría, anoche juró su cargo, al igual que hicieron sus diez compañeros en la Junta de Gobierno. Tres de ellos han cesado en el cargo: José García, Raquel Rogelio y Ricardo Ruiz. En su lugar se han incorporado Tomás Játiva, Raúl Navarro y Raquel López. De esta manera se mantiene la alta proporción de mujeres en la Junta de Gobierno que hubo durante el anterior mandato: 4 de 11, lo que equivale al 36 % del total.

“Afianzar los cambios, reforzarlos y evolucionar”

Para la decana del COGITIVAL, con este segundo mandato “ha llegado el momento de afianzar los cambios, reforzarlos y evolucionar. Vamos hacia un colegio altamente tecnológico y tecnificado, capaz de ayudar a nuestros profesionales a adaptarse a los cambios del sector, para seguir siempre a la altura de las necesidades de las empresas, la ciudadanía y de la sociedad en general”. En cuanto al papel de la ingeniería técnica industrial, Angélica Gómez reivindica que la ingeniería “es un grado, y la formación continua y la experiencia, avaladas por una acreditación profesional, debe ser lo que marque el desarrollo de una trayectoria profesional, al igual que sucede en Europa. Así queremos estar a la vanguardia de los grados en ingeniería que trabajan para conseguir este fin”.

Tras su llegada al cargo, en mayo de 2016, uno de los objetivos principales de Angélica Gómez fue profesionalizar el colegio: “Quería hacerlo más versátil y con una rápida capacidad de adaptación a los cambios, que en este siglo XXI son rápidos. Además, este año, con la pandemia que nos está azotando, ha sido vertiginoso”, recuerda la decana del COGITIVAL.

Un colegio más moderno, que represente a una profesión “Necesaria para la Sociedad”

La Junta de Gobierno también ha trabajado para conseguir la modernización del colegio: “Hemos reformado nuestra sede, hemos sido pioneros en la Certificación de oficinas BES (Bienestar en Espacios Sostenibles) que ha creado el IVE y hemos sido uno de las dos únicas entidades de la Comunitat Valenciana en las que ha confiado la agencia estatal red.es para ofrecer servicios de Oficina de Transformación Digital”, enumera Angélica Gómez.

Otra de las prioridades en estos primeros cuatro años ha sido “acercar el colegio a los colegiados y al resto de la sociedad, y para ello hemos trabajado incesantemente”, confiesa la decana, quien destaca el esfuerzo hecho para respaldar a su colectivo: “Quería que los graduados en ingeniería de la rama industrial, los ingenieros técnicos industriales y los peritos industriales se sintieran debidamente representados y apoyados por la institución, independientemente del sector en el que desarrollen su actividad. Esta labor ha sido compleja, ya que somos un colectivo con una amplia proyección en el sector industrial. No en vano, el 85% de los proyectos de instalaciones están firmados por miembros de nuestro colectivo profesional y trabajamos en la mayoría de las empresas del sector, lo que demuestra que, como dice nuestro lema, somos Necesarios para la sociedad”.

Angélica Gómez también se muestra satisfecha del grado de relación alcanzado entre la institución y los poderes públicos: “Queríamos ser un referente para la administración, ser identificados como especialistas en ingeniería industrial. Fruto de ese trabajo ha sido el reconocimiento como interlocutor competente por parte de las diferentes administraciones, tanto locales como autonómicas”. Y añade: “Fortalecemos los vínculos con la administración para trabajar en equipo, en aras de mejorar el rendimiento de nuestro tejido productivo, con el fin de hacer una Comunitat próspera en un gran país. Seguiremos denunciando lo que no se hace correctamente y aportando propuestas de mejora con la experiencia que da estar en la calle, al pie del cañón. Como por ejemplo, el retraso en la tramitación de expedientes en el Ayuntamiento de Valencia y en la Dirección General de Industria y Energía, un asunto en el que estamos muy encima. También queremos reconocer los aciertos de quienes gobiernan, como ha ocurrido recientemente con el decreto valenciano sobre renovables, que hemos valorado muy positivamente”.

La representación orgánica ha sido otra de los objetivos cumplidos en estos primeros cuatro años de mandato: “En 2019 he pasado a formar parte de la ejecutiva de nuestro Consejo General, participando de forma activa en las decisiones que se toman en nuestra profesión a nivel nacional. Por supuesto, sigo en ejecutiva de Unión Profesional, he sido fundadora de la Mesa de la Ingeniería y seguiré trabajando por el reconocimiento de la importancia de nuestra labor”.

“Quiero marcharme dentro de cuatro años con la cabeza bien alta”

Angélica Gómez confiesa que, para ella, “estos cuatro años han pasado volando. Cuando entré esperaba que podría cambiar las cosas rápidamente. No obstante, he aprendido que cada asunto lleva su ritmo y que lo que no depende de ti, difícilmente lo puedes modificar. No obstante, inicio esta nueva andadura con ilusión y con la madurez que me dan los once años que llevo en la institución. Así, mi objetivo principal es poder marcharme con la cabeza bien alta dentro de cuatro años, orgullosa de mi trabajo y con la confianza de que he hecho que la sociedad valenciana sea un poco más feliz. Mis padres siempre me dijeron que lo importante en la vida es dormir tranquilo y la satisfacción del trabajo bien hecho. Yo añado, de mi experiencia, ser feliz”.