El campo arremete contra Mollà tras difundir una falsa detección de ‘Xylella’

El secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, considera que el anuncio de dicha detección falsa de ‘Xylella’ -que el Gobierno central tuvo que desmentir ante la Unión Europea- «genera alarmas innecesarias e incertidumbres que no son nada buenas para el sector. Cualquier indicación de nuevos brotes de enfermedades vegetales, sin estar comprobados y certificados, resulta peligrosa para la toda la cadena agroalimentaria», puntualiza Peris.

Según el dirigente de la Unió, es urgente más coordinación entre administraciones públicas. «No es serio -apunta- el enfrentamiento político entre la consellera y el Ministro de Agricultura, Luis Planas», quien cuestionó en una carta la actitud y el sentido de responsabilidad de Mollà en una materia tan sensible como la sanidad vegetal. «Se acusan mutuamente cuando lo importante es pedir más inversiones en el campo porque la amenaza de plagas es global y no una batalla política. Hay que dar seguridad al agricultor», agrega Peris.

Para el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, «es importante que las administraciones no den sensación de tener fuertes discrepancias en asuntos tan sensibles como la sanidad vegetal. Los políticos deben dejar en manos de los técnicos la responsabilidad de marcar la pauta y obrar en consecuencia, actuando con diligencia desde el inicio de una plaga, porque cuando su radio de afección es todavía pequeño resulta más fácil erradicarla». En su opinión, «para el ciudadano la Administración es una. No quiere administraciones que se tiren las culpas unas a otras. Quiere coordinación, equipo y eficacia. Escudarse en el traspaso de las competencias es la demostración de la incompetencia de los propios políticos».

Desde Cooperatives Agro-alimentàries, entidad presidida por Cirilo Arnandis, consideran que no «no deben posicionarse en las discrepancias entre ministerio y conselleria». Pese al malestar entre productores y empresas del negocio naranjero, el Comité de Gestión de Cítricos, patronal española que aglutina a grandes exportadores, evitó valoraciones sobre la alarma que ha generado la declaración de Mollà. Ni los técnicos de la conselleria, del ministerio, ni Europhyt, sistema de notificación de la UE, registraron esa detección de ‘Xylella’ que anunció Mollà en julio pasado.

La consellera considera el anuncio una mera «discrepancia» con el ministro Planas

Que el Gobierno central enmiende la plana a Mollà por el falso caso de ‘Xylella’ en Castelló no parece preocuparle a la Consellera de Agricultura. Mollá redujo ayer a «discrepancias» este caso no probado de detección de la citada bacteria. «Que tengo discrepancias con el Gobierno de España por la importación de plagas que afectan a nuestros cultivos no es un secreto», admite la consellera en su cuenta de Twitter, a raíz de la misiva que recibió del Ministerio. En la carta, el ministro le afeó que ni el Ministerio ni los propios servicios técnicos de la conselleria han tenido constancia alguna. La conselleria justifica su anuncio del pasado 3 de julio en el que alertaba de la detección de ‘Xylella’ en el Puerto de Castelló en que fue en este momento cuando tuvieron conocimiento. En realidad la última detección de esta peligrosa bacteria se produjo hace más de dos años y no este verano como pretendió hacer la consellera. j.l.z. valència