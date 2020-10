La Fiscalía Anticorrupción ha decidido no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia, dictada la pasada semana, en la que la Audiencia Nacional absolvió a los 34 acusados por la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y el exvicepresidente, José Luis Olivas, además de otros nueve consejeros valencianos, tras no ver delito en la operación.

Según confirmaron fuentes jurídicas, Anticorrupción ha optado por acatar el veredicto de la sección cuarta de la sala de lo Penal, que en su fallo reprochaba a esta fiscalía especializada la falta de «precisión» en su acusación.

A tenor de fuentes conocedoras del proceso, tampoco recurrirá la sentencia el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que figuraba como afectado por las supuestas irregularidades cometidas en el seno de una entidad a la que inyectó hasta 22.424 millones de capital público para su saneamiento y recapitalización.

En concreto, la Abogacía del Estado, en representación del FROB, limitaba los cargos a Rato, Olivas y el exconsejero José Manuel Fernández Norniella, para los que pedía condenas sensiblemente más bajas que el resto, entre cinco y tres años de cárcel por estafa a inversores.

Para el tribunal que preside la juez Ángela Murillo, la salida a Bolsa fue una operación seguida de cerca organismos tales como el Banco de España y la CNMV. Además, el folleto que se entregó a los inversores «contenía una amplia y certera» información, y añadía que en el momento del debut bursátil, en julio de 2011, «no está acreditado, ni con mucho, que Bankia fuera inviable, pues si así hubiera sido el Banco de España se hubiera opuesto a la misma, entre otras razones».

No obstante, en 2016, el Supremo hizo pública una sentencia, en este caso por la vía civil y no penal, en la que concluía que el mencionado folleto no reflejaba la realidad de la entidad cofundada por Bancaja y Caja Madrid. Como consecuencia de aquella resolución, Bankia abrió un proceso para la devolución de su inversión a los pequeños accionistas que compraron títulos antes de la salida a Bolsa. El resultado de ello fue retornar a unos 225.000 pequeños propietarios cerca de 1.900 millones de euros

Al margen de Anticorrupción, la sentencia aún puede ser recurrida por alguna de las acusaciones, particulares y populares, personadas en el juicio.Adicae aún no se ha decidido y Aemec ya anunció que recurrirá.