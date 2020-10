Los municipios de los grandes polígonos se rebelan contra las ayudas de Climent

Con el nuevo criterio de la Conselleria de Economía se produce la paradoja de que municipios como Ontinyent (35.000 habitantes), Cocentaina (11.456 vecinos) o Muro de Alcoi (9.328) optan a más ayudas que Almussafes (8.932) a pesar del menor tamaño de sus áreas empresariales. Los polígonos de Almussafes reciben cada día a más de 22.000 trabajadores al estar en el área de influencia de la Ford.

Toni González, alcalde de Almussafes, criticó que la Conselleria de Economía no tenga en cuenta la importancia de los núcleos industriales de su propio municipio ni los de Paterna ni los de Riba-roja. «En Almussafes viven cerca de 9.000 personas, pero en nuestros polígonos trabajan más de 22.000. Con el nuevo criterio nos va a dar para adecentar dos calles. Nosotros tenemos una población laboral de 6.000 personas y de ellas unas 2.000 están vinculadas a la industria del automóvil. Todos los días vienen a nuestros polígonos trabajadores de València, la Ribera e incluso Ontinyent». González lamentó que ya han tenido «problemas» con la conselleria por el reparto de las subvenciones. «Ahora no entendemos los nuevos criterios», insistió.

Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria (22.000 habitantes), también mostró su rechazo. «Las ayudas para la mejora y modernización de las áreas industriales son clave para dotar de infraestructuras y servicios a nuestros polígonos y poder ser competitivos. Estas ayudas deben atender a criterios acordes al volumen de negocio, a la extensión de los polígonos y el número de trabajadores que trabajan en ellos». Raga subrayó que «los polígonos no conocen de términos municipales y de residencia de los trabajadores. No es lógico que estas ayudas se destinen atendiendo a los habitantes de cada municipio. Número de habitantes no es igual a suelo industrial y actividad económica. Las industrias se sitúan por zonas estratégicas y Riba-roja está en un enclave privilegiado - entre la A3 y la A7, a 5 minutos del aeropuerto y 20 minutos del puerto- para consolidarse como área industrial estratégica».

El alcalde de Paterna (72.000 habitantes), Juan Antonio Sagredo, denunció que «añadir criterios nuevos a las ayudas de mejora de las áreas empresariales no aporta nada positivo. En cambio, sí ayudaría simplificarlas al máximo. Además, no tiene mucho sentido tener en cuenta la población cuando los trabajadores son de municipios diferentes. En Paterna, la mayoría de nuestros 45.000 trabajadores son de València». Sagredo añadió que desde el Consejo de Industria de la FVMP van a solicitar que se retome la convocatoria suspendida (por la pandemia) y se simplifiquen los trámites. «Necesitamos subvenciones rápidas, directas y coherentes», sentenció.