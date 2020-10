"Vamos a poner toda la carne en el asador para que Cevisama 2021 sea rentable"

El aplazamiento de Cevisama ha sido una decisión meditada y unánime. En el seno del comité organizador de Cevisama, donde están representadas las distintas asociaciones de los sectores que forman el escaparate, se coincidió en que la evolución de la pandemia desaconsejaba la celebración de la feria en febrero; de hecho, no hay ningún gran recinto en Europa que tenga previsto celebrar una feria profesional e internacional en el primer trimestre de 2021. Pensando siempre en celebrar Cevisama dentro del primer semestre del año, quisimos combinar la prudencia por la pandemia con la necesidad empresarial de acudir a una feria tras un año sin certámenes, y optamos por la última semana de mayo como la mejor opción en este momento. No obstante, como es lógico, vamos a estar pendientes de la evolución de la pandemia.

¿El que Cevisama se celebre un mes después de Coverings y Mosbuild, en el caso de que ambas manifestaciones respeten su calendario, puede ser negativo?

Estamos convencidos de que la industria española, y también los principales fabricantes europeos, van a priorizar su asistencia a Cevisama 2021, que será la primera gran feria europea que se celebre después de más de un año sin acudir a una feria internacional.

¿Qué factura puede pasar a Cevisama el retraso hasta mayo?

Desde la organización vamos a poner toda la carne en el asador para que Cevisama 2021 sea una feria rentable para nuestros clientes. Tenemos muchas cosas a favor: vamos a ser el gran reencuentro sectorial, el expositor tiene ganas de feria y el visitante también, y además el mes de mayo en València es casi garantía de una meteorología excepcional. De hecho, confiamos en que Turismo València nos ayude en potenciar, más que nunca, ese atractivo extra que supone la ciudad de València. No obstante, es indudable que vamos a depender mucho de la evolución de la pandemia. Y es posible, claro, que haya alguna nacionalidad que tenga problemas para desplazarse. Pero este tipo de obstáculos, si se dan, son los que queremos paliar con herramientas digitales, favoreciendo así el conocimiento, la información y el contacto de toda la cadena de valor que se reúne en la feria.

¿La actual pandemia puede marcar el inicio del fin de las ferias presenciales a favor de las ferias virtuales?

Lo digital, en general, está ganando protagonismo en todos los ámbitos; eso es un hecho. Pero en el caso de las ferias comerciales, y especialmente en un sector como el nuestro, las herramientas digitales pueden ser complementos pero nunca sustitutos. En Feria Valencia ya se manejan datos de algunas experiencias internacionales en este sentido, y lo cierto es que muchos recintos que han invertido en este ámbito han constatado que con un proyecto digital no se logra la satisfacción del cliente ni por supuesto el retorno que se consigue en una feria física. Por eso, desde Feria Valencia, en Cevisama y en otros certámenes, se está trabajando en implementar herramientas digitales que supongan un valor añadido al servicio que se ofrece al expositor y al visitante para mejorar la experiencia de ambos. En definitiva, y contestando a su pregunta de forma directa: no, esto no es el fin de las ferias presenciales, es el inicio de una nueva etapa en la que las ferias, aprovechando todos los recursos a su alcance y focalizando su estrategia en el cliente, no sólo expositor sino también visitante.

¿Cevisama se ha planteado para 2021 una feria tradicional?

Como le decía antes, vamos a depender mucho de la evolución de la pandemia. Y claro que habrá cambios. Por ejemplo, lo que le comentaba del apoyo en el ámbito digital para aportar más valor a la participación en la feria. También pensamos en dar un primer paso en la incorporación de un pabellón tecnológico, aunque aún estamos viendo las posibilidades… En cualquier caso, todavía es un poco pronto para entrar en detalles.

¿La organización se ha planteado una opción alternativa por si llegados a mayo, la situación de la pandemia no mejorase?

Bueno, estamos en una época de incertidumbres, cambios rápidos y decisiones acordes a los mismos. Así es que de momento lo que pensamos es en hacer una gran feria en la que reencontrarnos, presentar nuestras novedades y relanzar ventas. Si más adelante tenemos que pensar en otra cosa, lo haremos. Ahora mismo, no lo creo.