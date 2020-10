La implantación de un nuevo sistema operativo para la gestión de las tareas de estiba y desestiba en las terminales de contenedores de Cosco (CSP Iberian) y Maersk (APM) del Puerto de València se bloquea y podría desembocar en la paralización de la actividad en los muelles debido a un nuevo conflicto laboral. La dirección del Centro Portuario de Empleo de València (CPEV), la empresa que emplea a 1.500 trabajadores indefinidos y controlan las grandes navieras del recinto del Grao, acaba de presentar una demanda de conciliación de conflicto ante el Tribunal de Arbitraje Laboral para poder implantar, después de un año de bloqueo sindical, el plan de formación de sus trabajadores del sistema operativo conocido como ‘Navis N4’, que ya funciona en otras 320 terminales portuarias de todo el mundo (entre estas la de Algeciras) y con el que pretende mejorar la eficiencia y productividad de la estiba.

En caso de no llegar a un acuerdo este jueves, el conflicto tendrá que dirimirse en los juzgados. La dirección de la empresa de estibadores del Puerto de València argumenta que esta acción formativa es «de carácter específico y su objetivo es capacitar a su personal ante la adopción de una mejora tecnológica por lo que su negativa vulneraría la legalidad». Fuentes sindicales argumentan que no se pueden aceptar esos planes porque tampoco se concretan «las tareas y funciones que se verán alteradas tras su implantación». Además, rechazan la decisión de la patronal de introducir interlocutores en la negociación en una empresa que es privada, en manos de las navieras que operan en el recinto del Grao. Fuentes del comité de empresa sostienen que su voluntad es negociar pero que no aceptan decisiones unilaterales. El proyecto de sistema ‘Navis N4’ es el más importante del recinto portuario de la última década y al no poder iniciar el plan de formación su puesta en marcha queda en el aire. A través de este programa, las terminales de contenedores quieren crecer tanto en materia de seguridad como en volúmenes.

Tras convocar hasta en dos ocasiones la comisión paritaria de convenio -los pasados 29 de septiembre y 2 de octubre- el comité de empresa, según la dirección del CEPV, se ha negado a participar planteando una nueva fecha -el pasado 6 de octubre-, pero rechazando la propuesta de las empresas para que estuviera presente un representante de la Autoridad Portuaria de València (APV). Por eso, tampoco se produjo dicho encuentro. Según la empresa, el nuevo sistema no supondrá recortes de puestos de trabajo.

La nueva propuesta de inversión en software permitirá a las terminales que apliquen el sistema informático ‘Navis N4’ aumentar la velocidad de las operaciones, mejorar el servicio a clientes, incrementar la productividad minimizando riesgos , así como colaborar con las navieras y optimizar operaciones en todo el mundo.