José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica, subrayó ayer en el congreso de directivos de la Fundación CEDE el enorme impacto que la pandemia ha tenido en la transformación digital de las empresas. «La pandemia ha acelerado la digitalización de las empresas tres o cinco años», aseguró. El directivo afirmó que la digitalización es «la primera revolución tecnológica que pilla a España a la vanguardia» porque el país lidera en Europa el despliegue de redes de alta velocidad. Álvarez-Pallete participó en un diálogo con el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, sobre cómo deben afrontar las empresas la transformación digital y energética. Reynés destacó que su sector está en pleno cambio de modelo hacia las energías limpias y será uno de los motores de la atracción de inversión y generación de empleo.

El presidente de Telefónica incidió en que «la recuperación y la reinvención económica de España van de la mano de la digitalización». Tanto Álvarez-Pallete como Reynés destacaron el reto que supuso el confinamiento por el teletrabajo. «La digitalización ha avanzado varios años de golpe. Antes de la pandemia muchas empresas no nos habríamos atrevido a enviar al 90 % de la plantilla a teletrabajar y nosotros no nos hubiéramos imaginado al 100 % de los clientes en casa y con un consumo masivo, pero así fue y lo tuvimos que afrontar», señaló Álvarez-Pallete. «Cosas que no nos atrevíamos a hacer como individuos o empresas, la pandemia nos ha obligado a hacerlas», añadió. El directivo afirmó que el teletrabajo, las herramientas en la nube o el comercio electrónico «van a quedarse o, por lo menos, acelerarse».

El ejecutivo remarcó que la digitalización «ya no es una opción» por lo que «las empresas que no se adapten sufrirán más que las que sí lo hagan». Álvarez-Pallete dijo que se prevé que «esta disrupción tecnológica» aumente el Producto Interior Bruto (PIB) entre 1,5 y 2,5 puntos porcentuales y la productividad de las pymes entre un 15 % y 25 %. No obstante, admitió que el proceso generará desigualdades porque impactará sobre el mercado laboral.

El directivo considera que ahora es esencial invertir en la gestión del talento. «Hoy ocurre lo que sucede en cualquier revolución, cambian los trabajos», advirtió. Alvarez-Pallete incidió en que la pandemia ha aumentado la necesidad de «invertir en la formación» de los trabajadores. «Va a ser esencial. Nosotros (en Telefónica) tenemos en marcha el mayor programa de formación de Europa con 22.000 personas», afirmó.

Álvarez-Pallete comparó la covid con la «mal llamada» gripe española y destacó que la principal diferencia es que el mundo ha seguido funcionando gracias a la digitalización. El directivo defendió que esta revolución pilla a España a la vanguardia porque suma «más fibra que Reino Unido, Italia, Alemania y Francia juntas».

Francisco Reynés vaticinó que el cambio de modelo energético que vive España actuará como motor de crecimiento del país y será generador de empleo de una economía que está «francamente dañada». «El reto de la transformación energética es anterior a la covid. La sociedad demanda generar, transformar y distribuir energía de una manera más compatible con el medio ambiente», declaró el presidente ejecutivo de Naturgy.

Según Reynés, el sector de la energía va a ser uno de los catalizadores del cambio porque la tecnología necesaria ya está disponible y las compañías se han comprometido con el medio ambiente. El ejecutivo de Naturgy incidió en la oportunidad que ofrece el paquete de estímulos de la Unión Europea para canalizar los planes de transición energética en «proyectos concretos. Las compañías energéticas vamos a ser las impulsoras de la economía de hidrogeno y la digitalización de las redes» de distribución.

Al igual que Álvarez-Pallete, el presidente de Naturgy subrayó la necesidad de apostar por la formación. «La pandemia ha acelerado las necesidades de transformación de muchas habilidades para el mundo que viene, que es más digital y con el cliente en el centro», sentenció.

«Es esencial apostar por la industria»

Cristina Garmendia (ex ministra de Ciencia e Innovación y presidenta de la Fundación Cotec) insistió en que «es esencial apostar por la industria». Garmendia recordó los problemas que se produjeron al principio de la pandemia con la falta de material sanitario por la deslocalización de la producción y defendió que ahora existe la posibilidad de repoblar la España vaciada con la relocalización de la industria. Garmendia participó en un diálogo con Ángel Simón, vicepresidente ejecutivo de Suez y presidente de Agbar. Simón subrayó la importancia de invertir en innovación.