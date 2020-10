La comisión de comercio internacional del Parlamento Europeo ya ha dado el visto bueno a una propuesta de resolución no legislativa sobre la decisión del Consejo relativa al acuerdo suscrito el pasado mes de septiembre entre la UE y China para cooperar en la protección de una centenar de Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y Denominaciones de Origen (DO), entre las que se incluye la DO Vino de Valencia. La Unión Europea y China firmaron el pasado 14 de septiembre un acuerdo para proteger un centenar de IGP y DO europeas en el país asiático a cambio de salvaguardar otras cien chinas en el club de los Veintisiete. Las negociaciones sobre este acuerdo comenzaron en 2006 por lo que la Comisión Europea lo ha calificado de «histórico».

A falta de la ratificación del pleno del Parlamento Europeo, la DO Vino de Valencia estará protegida en el mercado chino. De esta manera, nadie podrá vender caldos como valencianos en el país asiático sin el sello de certificación. Cuando el acuerdo se amplíe dentro de cuatro años de manera automática, entrarán otras 175 indicaciones geográficas, por lo que también gozarán de esta protección los vinos de Alicante y Utiel-Requena, las DO Jijona y Turrón de Alicante, y el sello Cítricos Valencianos.

La eurodiputada del grupo socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero ha logrado incorporar en la propuesta que China cumpla con el desarrollo sostenible, los derechos humanos y el acuerdo de París. Ha incorporado también que se garantice la competencia leal y de los agricultores y una implementación efectiva del acuerdo para garantizar que efectivamente se protegen las indicaciones geográficas. La UE tiene 3.300 indicaciones geográficas y con este acuerdo solo se van a quedar protegidas 100.