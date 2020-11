Ramón Espinosa: "Agricultura debe dejar las tensiones internas y apoyar al sector"

El ‘efecto covid’ fue positivo durante la anterior campaña naranjera. Hubo más consumo en España y en Europa, ¿qué previsiones maneja para la actual temporada?

La campaña anterior fue positiva sobre todo para las variedades más tardías. En la actualidad hay más demanda en Europa y se busca vitamina C. Ahora bien, el balance de la campaña citrícola dependerá de muchos factores, también de lo que hagan países competidores como Egipto, entre otros. También habrá que ver la evolución de la climatología. En cualquier caso tenemos una producción con buena calidad y calibre y que puede absorber el mercado. Soy optimista.

¿Le preocupa el impacto del brexit? ¿Será grave para el sector citrícola y sus exportaciones al Reino Unido?

Dependerá del acuerdo comercial que finalmente cierren el Reino Unido y la Unión Europea. Si tenemos que competir con Sudáfrica y con aranceles excesivos será difícil. Queremos reunirnos con el Ministerio y analizar la situación. Para otros sectores será también complicado y no hay que perder de vista que ya venimos sufriendo otros reveses como el veto ruso a los alimentos de la UE desde 2004. Además, los protocolos de EE UU son cada vez más duros para nuestras exportaciones debido a la ‘batalla comercial’ que sostienen Trump y la Unión Europea por las ayudas a los fabricantes de aviones.

El Ministerio de Agricultura comunica un aforo de cítricos estimado de 6,93 millones de toneladas para 2020/2021. ¿Espera que sea buena en precios?

Sí. No hay ninguna razón para pensar lo contrario. En naranjas estamos en niveles de 3,4 millones de toneladas; eso es un 3 % más que la anterior, lo que representa más o menos lo mismo que en las últimas cinco campañas. Donde se crece más es en la cosecha de mandarinas. Hay aumentos de hasta el 28 % respecto a la anterior.

¿Considera necesaria una mayor implicación del Ministerio de Agricultura en la coordinación de plagas como el ‘cotonet’, que ya afecta a otras regiones citrícolas como Tarragona?

Hace falta una mayor implicación en control de fronteras y prevención de plagas. Todo esfuerzo es pequeño. El Ministerio debe ser nuestro auténtico portavoz en la Comisión Europea. Los acuerdo comerciales con terceros países deben ordenarse y ser rigurosos. Algunas partidas procedentes del exterior traen plagas y competencia desleal. Se importan productos sin controles sanitarios. Un informe reciente de la conselleria revela que hay más de una decena de productos fitosanitarios que no están autorizados por la UE. Por eso los puertos han de hacer controles rigurosos. En mi opinión, la situación de Sudáfrica es preocupante.

¿Qué le parecen las batallas internas en la conselleria? ¿Cómo afectan a las relaciones con el Ministerio ?

Puede haber tensiones pero eso no tiene que afectarnos. No nos preocupa la división interna. Pero los políticos sí deberían pensar, reflexionar y ponerse a trabajar para construir iniciativas y apoyar al sector independientemente de sus diferencias. La conselleria debe dejar tensiones internas y apoyar al sector agrario.

El sector citrícola siempre ha considerado clave las campañas de promoción para impulsar el consumo, tal como hacen otras interprofesionales. ¿Cuándo podría haber una campaña con fondos europeos? La última fue hace ya más de una década.

Es otro reto. En ese plan de trabajo queremos participar con fondos comunitarios. Antes hay que aprobar cómo se reparte la aportación de cada representante de Intercitrus. Para esta campaña será difícil llegar a tiempo.

¿Están claras las aportaciones de cada representación de Intercitrus?

No están claras. Hay que hablarlo. Eran campañas financiadas mediante una ‘extensión de norma’; es decir, se determinaba la aportación económica de cada rama, así como el objeto y las actuaciones a realizar. El Ministerio reconocía así el acuerdo adoptado por la interprofesional y podíamos lograr ayudas.

La industria abandona Intercitrus, representada por AIZE, ¿Cree que su salida cambiará la toma de decisiones e irá en beneficio del sector?

Queremos diálogo y que vuelvan a sentarse en la organización. Cuando se despidieron dijeron que era un «hasta luego». Para dar fortaleza a esta actividad hace falta que estén todos los sectores.

Se integrará Intercitrus en el ‘lobby’ citrícola mundial, la World Citrus Organization?

Es un tema que todavía no se ha debatido en la comisión permanente. Somos partidarios de defender los intereses de todo el sector citrícola español. No tenemos seguridad que sea así. Lo estudiaremos porque hay socios en esa organización que generan dudas. Me refiero a Sudáfrica, que tiene facilidades para traer productos a Europa con menos aranceles y máxima flexibilidad sanitaria. Queremos competencia leal.

Gobierno central y la Generalitat aseguran que apoyarían la interprofesional. ¿Esperan recibir ayudas directas?

En el presupuesto del año pasado ya había pero no se pudo ejecutar. Hablaremos con todas las comunidades autónomas. La idea es que seamos independientes y que podamos obtener recursos de otras autonomías. No renunciaremos a nada. La sede está en València pero defendemos también los intereses del sector cítricola de Andalucía, Murcia y Cataluña.

¿Y tener sede en Bruselas?

La oficina de la Comunitat Valenciana en Bruselas está infrautilizada. El sector citrícola no tiene el peso que se merece en Bruselas. Necesitamos tener visibilidad en la Unión Europea porque en la actualidad no se nota.