La intrafinanciación de la Comunitat Valenciana, la reforma constitucional para garantizar la competencia en materia de derecho civil propio y el sector financiero fueron los temas que abordó la Jornada Retos de la economía valenciana organizada por la Associació de Juristes Valencians. El encuentro contó con la participación la presidenta del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, María José Mainar; la vicepresidenta de la Confederación Empresarial Valenciana CEV-Valencia, Eva Blasco; el Decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez, el Alto Comisionado para la financiación de la Generalitat Valenciana, Rafael Beneyto; el Decano del Colegio de Abogados de Castelló, Manuel Mata; y el exmagistrado del Tribunal Supremo, Javier Orduña.

El presidente de la entidad, José Ramón Chirivella, afirma que el debate «se centró en la denuncia de la infrafinanciación valenciana y la pregunta de cuándo tendremos el nuevo modelo, así como la necesidad de que los políticos valencianos realmente actúen en el Congreso de Diputados y en los ministerios para corregir esa situación cuanto antes como viene pidiendo la sociedad valenciana». Chirivella ve indispensable que «este tema se aborde lo más pronto posible o acabará la legislatura sin corregir el modelo. Todos lo intervinientes en la jornada concidieron en esa necesidad».

El derecho civil valenciano fue otro de los temas abordados en la Jornada Retos de la economía valenciana. «Desde el año 2016 -apunta el presidente de los juristas valencianos- las competencias que hay sobre la materia no tienen capacidad de desarrollo por unas sentencias del Tribunal Constitucional. La competencia en ese tema está claramente expresada en el Estatuto de Autonomía y desde la sociedad civil se ha promovido una reforma constitucional presentada por las Corts Valencianes en el Congreso de los Diputados y que se está tramitando desde el pasado mes de febrero. Urge que se apruebe rápidamente para la recuperación del derecho civil valenciano porque estuvo vigente desde 2008 a 2016 y porque además es una competencia que tenemos prevista».

Para Chirivella es muy importante tener una capacidad normativa en derecho civil «para regular mejor las uniones de hecho. No hay ninguna ley estatal que las regule. Si se constituye una unión de hecho y se muere tu pareja. no tienes ningún derecho a usar la vivienda, a percibir ninguna cantidad… Hay seis comunidades autónomas que si tienen esa capacidad normativa y disponen de una ventaja competitiva sobre nosotros. En la mesa redonda se habló de la importancia del desarrollo del derecho civil en el tema de la sucesión de la empresa familiar porque estas empresas son muy importantes en el sustento del empleo en la Comunitat Valenciana. ya que problemas vinculados a las legítimas hereditarias desembocan muchas veces en el final de estos negocios. En definitiva, es muy importante recuperar esa capacidad normativa porque lo han pedido 500 de los 542 ayuntamientos valencianos que tenemos. En 2021 debería aprobarse esa reforma que no afecta a nadie más que a los valencianos».

La situación del sector financiero fue el último tema abordado. Chirivella apunta que «se insistió en al necesidad de tener entidades fuertes en un contexto de reestructuración y se resaltó lo importante que es para la Comunitat Valenciana tener algo más que la sede de estas empresas».