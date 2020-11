Biden podría suprimir a medio plazo los aranceles a los cítricos valencianos

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, solicita al Gobierno español y a la Unión Europea su máxima implicación para abrir una etapa de mayor diálogo y consenso con el nuevo presidente de EE UU a fin de retirar los aranceles a nuestros productos agroalimentarios y, en suma, mejorar el intercambio comercial entre las dos potencias que redunde en beneficio de los agricultores y ganaderos valencianos. «No sabemos lo que va a hacer la Administración Biden. Pero pensamos que si se comporta como un presidente demócrata que sigue la tradición del partido y es capaz de dejar atrás la gestión de Trump, estará más a favor de un libre mercado de verdad», indicó.

El secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, espera que Biden también sea «flexible y dialogue en los asuntos comerciales». Con todo, lamentó que la actual campaña citrícola ha comenzado ya y no hay envíos de mandarinas a EE UU por los aranceles.

El triunfo de Joe Biden y, sobre todo, la derrota del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suponen una esperanza cierta para los sectores agroalimentarios españoles -y los citrícolas valencianos, en particular- de que se supriman, eso sí, a medio plazo, los aranceles que pesan sobre algunos productos. Así lo consideran el presidente de la Cámara de Comercio de València, José Vicente Morata, el director del Observatorio de Coyuntura Económica Internacional de la Universitat de València, Vicente Pallardó y el Comité de Gestión de Cítricos, que agrupa a los exportadores.

Esta perspectiva, según Pallardó, se ve avalada, además, por la decisión adoptada ayer por la Comisión Europea de imponer desde hoy aranceles por valor de 3.360 millones de euros a la importación de una serie de productos procedentes de Estados Unidos como compensación por las subvenciones que Washington concedió a la compañía del sector aeronáutico Boeing, declaradas contrarias a las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La UE aplicará un arancel del 15% a productos del sector aeronáutico y otros adicionales del 25% a una gama de artículos agrícolas e industriales. El año pasado, la OMC autorizó a EE UU a imponer restricciones a productos europeos por valor de 6.874 millones por las ayudas de Bruselas a su consorcio aeronáutico Airbus.

Acuerdo

Pallardó explicó que el panorama que se vislumbra ahora, en esta cuestión en concreto, es que las dos partes lleguen a un acuerdo. Algo así como que la UE ofrezca no imponer su castigo por Boeing a cambio de que Washington rebaje la factura por Airbus. No obstante, también advirtió de que faltan dos meses para que Biden acceda a la presidencia y luego «se tomará su tiempo para decidir, porque no es una cuestión prioritaria, así que pasarán meses antes de que se tome una medida».

Mientras Morata cree que el nuevo mandatario «será más receptivo a las propuestas europeas, porque liderar Estados Unidos se hace con socios y los únicos son los europeos», Pallardó destaca el talante de Biden: «Intentará llegar a acuerdos y en último extremo adoptará medidas proteccionistas, justo lo contrario de lo que ha hecho Trump», pero advierte de que «no hay que ser optimistas y pensar que mañana se van a acabar los aranceles», porque, hasta el actual presidente, era su partido, el republicano, el firme partidario del libre comercio, mientras que los demócratas, la formación de Biden, han tenido siempre un sesgo más proteccionista.

En su opinión, donde no va a haber cambios y puede que las políticas se endurezcan aún más será en la relación con China, que Pallardó es el único mérito que concede a Trump. Según explicó ayer a este diario, el presidente saliente «puso el foco en el abuso de las normas internacionales y comerciales» que está cometiendo el gigante asiático y citó ejemplos como la violación de la propiedad intelectual, el ‘dumping’ o la financiación privilegiada a sus empresas exportadoras. «Es inaceptable. Ahora Occidente se ha dado cuenta de que China le está comiendo el terreno incluso en las tecnologías más avanzadas. Trump tenía razón y Biden va a seguir el mismo camino», dijo.

Los agricultores exigen "cambios urgentes" a EE UU

El triunfo del candidato demócrata es recibido con cierto optimismo por parte de los exportadores de cítricos y la organizaciones agrarias valencianas AVA-Asaja y la Unió de Llauradors, que confían en que «a medio plazo haga valer una relación con la UE más tradicional, atlantista y multilateralista». El caso que más perjudica a los agricultores son los aranceles del 25% impuestos a los cítricos, vinos, aceitunas y quesos. De hecho, la imposición de una tasa como la citada impidió al sector exportar ni un solo kilo de naranjas o mandarinas en la pasada campaña 2019/2020 a un mercado que, desde finales del siglo pasado y hasta 2010/2011, se mantuvo de manera más o menos estable como su primer destino no comunitario, según advierte el Comité de Gestión de Cítricos.

