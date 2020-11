La Generalitat ha comenzado una ronda de reuniones con los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana en riesgo de despoblamiento, con el objetivo de realizar un estudio de cobertura de banda ancha para identificar nuevas zonas sin cobertura y planificar futuras acciones.

El estudio es una iniciativa conjunta de la Dirección General de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento, la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, a través las direcciones generales para la Lucha contra la Brecha Digital y para el Avance de la Sociedad Digital, y la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Concretamente, la realización del estudio correrá a cargo de esta última, a través de un equipo conformado por técnicos de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), quienes recabarán la información directamente de los municipios y comprobarán 'in situ' la cobertura real de banda ancha.

La ronda de reuniones informativas permitirá a la DGTIC, mediante videoconferencia, recoger la información inicial de los responsables de los equipos técnicos de cada ayuntamiento. Además, se les informará del objeto y procedimiento del estudio.

Posteriormente, la DGTIC iniciará las visitas sobre el terreno para comprobar la cobertura real existente en cada zona y asegurarse de que no existen áreas que no dispongan de ella y que no hayan sido identificadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, José Manuel García Duarte, ha explicado que el objetivo es "recabar toda la información real posible sobre la cobertura de cada uno de estos municipios para poder contrastarla con la del Ministerio e identificar zonas donde no exista cobertura y saber con seguridad qué acciones concretas es necesario llevar a cabo".

"El estudio es una herramienta fundamental que nos permitirá trabajar directamente sobre esas zonas previamente no identificadas, de forma que se puedan incluir en la planificación anual como susceptibles de las ayudas PEBA destinadas a fomentar la inversión de las operadoras en banda ancha en España".

Datos de despoblación

Por su parte, la directora general para la Lucha contra la Brecha Digital, María Muñoz, ha explicado que a pesar de que el despliegue de banda ancha en la Comunitat Valenciana se encuentra por encima de la media española, actualmente un 12,8 por ciento de la población no tiene acceso a redes con velocidad mínima de 100 megabits por segundo, un 20% de la población valenciana no dispone de acceso a ordenador en sus hogares y un 32,8% declara tener competencias digitales bajas.

Por ello, ha destacado que "sin duda, debemos seguir trabajando para que la innovación y la tecnología sean un motor de oportunidad para todo el territorio".

Además, ha añadido que la digitalización se considera "esencial en la lucha contra la despoblación", especialmente para retener y atraer a las personas jóvenes a las zonas rurales. Por ello, según ha subrayado, "desde la Conselleria de Innovación trabajamos por reducir la brecha digital en el interior de nuestra Comunitat, a través del conocimiento, la apertura de las zonas rurales a la conectividad y de la capacitación en competencias digitales".

Esta colaboración entre la Generalitat y los ayuntamientos, que comenzó en 2017, persigue hacer llegar la banda ancha a todo el territorio de la Comunitat Valenciana, ya que es "una herramienta esencial para la vertebración social y territorial y como motor del cambio de modelo económico".

La Generalitat, con estas acciones, quiere concentrar sus esfuerzos en aquellos municipios en riesgo de despoblación y, para ello y debido a los requisitos que establece la legislación europea y española en este ámbito, "es necesario que estén identificadas de manera inequívoca las zonas de cada municipio que no tienen cobertura de banda ancha ni previsión de tenerla en tres años".

Los ayuntamientos y la ciudadanía pueden consultar las zonas declaradas 'blancas' o sin cobertura en 2020 en el Visor de Cartografía de la Generalitat, en la capa de 'Infraestructuras-Telecomunicaciones'.