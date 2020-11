La reactivación tras el confinamiento dispara el empleo sumergido valenciano

La última encuesta laboral del INE de 2020 vuelve así a constatar una gran brecha entre los puestos de trabajo «registrados» en las estadísticas de la Seguridad Social y las «encuestas» realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, advierte el secretario de acción sindical de CC OO-PV, Daniel Patiño. El dirigente sindical sostiene que en la hostelería «hay mucho empleo no declarado» y que también escapan del control de la Inspección de Trabajo las horas extras no computadas y los contratos eventuales a tiempo parcial, sobre todo en el ámbito de los servicios. Además, advierte de que al hablar de economía sumergida «hay que distinguir a los que nunca han estado en listas de cotizantes a la Seguridad Social y los que sí figuran en algunas ocasiones». Patiño reconoce que esa diferencia entre ocupados y afiliados ha vuelto a aumentar tras repuntar el nivel de actividad y, por tanto, de las ofertas de empleo. Septiembre presentó un incremento en el número de contratos registrados sobre todo por el tirón de ocupación de las actividades agrarias, donde las tareas de recolección en las explotaciones citrícolas acaparan gran parte de ese empleo.

Industria y comercio

El secretario general de CC OO-PV, Arturo León, comentó ayer que se está produciendo una huida hacia la economía sumergida, «especialmente en sectores tradicionales como la hostelería, la industria del calzado y el agroalimentario».

Los datos de horas extraordinarias no pagadas o no declaradas también tienen una tendencia ascendente, según los últimos datos de la EPA. Si bien es cierto que se han reducido en este tercer trimestre con respecto al anterior (provocado por las restricciones de actividad y movilidad), en sectores como la industria manufacturera y en el comercio Comisiones Obreras observa un crecimiento del trabajo no declarado que ahonda en el fraude laboral, con las consecuencias que ello tiene en la igualdad, en la salud laboral y en la protección social.

La Conselleria de Economía ha puesto en marcha este año el Observatorio de Trabajo Decente, del que también forman parte los sindicatos más representativos, como UGT y CC OO y la patronal autonómica CEV. Pretende llevar a cabo «un seguimiento continuo y exhaustivo del mercado laboral para detectar sus necesidades y corregir desequilibrios como el paro, la escasa ocupación, la discriminación y la desigualdad.