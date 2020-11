El Consell recupera el edificio de la Bolsa tras cancelar el convenio con la gestora

Es cierto que, desde hace años, el mercado de corros en el edificio no realiza su actividad tradicional y apenas se acerca nadie a seguir por las pantallas de televisión instaladas en el recinto la evolución de los distintos índices y valores. Las citadas fuentes aseguran que la decisión no tiene nada que ver con el hecho de que Bolsa y Mercados Españoles (BME), el holding que integra a las cuatro rectoras de los parqués españoles, haya sido comprado el pasado junio por el grupo suizo SIX. El problema es que, sin ninguna actividad relacionada con el motivo por el que se cedió el edificio, la sociedad rectora sí estaba utilizando el inmueble para realizar actividades complementarias, como eventos de todo tipo, por los que obtenía los correspondientes ingresos.

La Generalitat, según esas fuentes, llevaba varios años sin lograr un acuerdo en sus negociaciones, primero con BME y luego con SIX. Su pretensión era pactar un uso compartido -también de los gastos- del histórico palacio gótico, pero la respuesta que han obtenido en todo este tiempo era insuficiente para la Generalitat en espacio y excesiva en gastos, motivo por el que al final la administración autonómica se ha decantado por denunciar el convenio, cuya vigencia, por otro lado, era de treinta años, con lo que el fin del mismo se adelanta solamente en seis.

Así las cosas, uno de los propósitos que están detrás de esta decisión es la de recuperar el emblemático edificio, ubicado en la calle Libreros y, por tanto, muy cerca del palacio del Marqués de Dos Aguas, para la ciudadanía, dado que el inmueble podrá ser visitado una vez la Generalitat lo recupere. El otro uso que se dará será el de albergar dependencias de la administración autonómica, que, según las fuentes consultadas, está necesitada de espacio.

Fundación bursátil

Una de las incógnitas que quedan por depejar es qué sucederá con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF), que tiene su sede en la Bolsa de Valencia e imparte allí su labores educativas. La FEBF es independiente de BME/SIX, aunque tiene un convenio con esta última para desarrollar su trabajo en el inmueble. Todo indica que, como la fundación realiza una labor fundamental, cual es la enseñanza financiera, la Generalitat podría llegar a un acuerdo con ella para que mantenga su ubicación actual. Por su parte, el grupo SIX deberá resolver qué hace con los trabajadores que mantiene en las actuales instalaciones de la Bolsa de València.