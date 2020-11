Pamesa se consolida como el mayor productor de baldosas de Europa

Entre las 25 mayores fabricantes de baldosas del mundo, en la que no figura ninguna empresa italiana, también se encuentra la castellonense STN Group que, con respecto al ranking del año 2018, gana un puesto para situarse en la décima posición mundial y mantenerse en la segunda a nivel europeo. STN, que tiene dos plantas productoras, maneja las marcas STN, Alaplana, Keratile, Vitacer y Tesany.

El volumen producción de STN Group en 2019, y según las mismas fuentes, ascendió a 73,1 millones de metros cuadrados, frente a los 65 millones de metros cuadrados del año anterior. En este sentido, y como ejemplo de la evolución de la compañía, hay que recordar que su volumen productivo de 2016 era de 51 millones de metros cuadrados.

Según el citado informe, Grupo Pamesa, que exporta el 68 % de su producción y facturó el año pasado 704 millones de euros, todavía tiene capacidad de seguir creciendo a nivel productivo, ya que sus instalaciones podrían llegar a fabricar hasta 82 millones de metros cuadrados de pavimentos y revestimientos cerámicos. En este estudio solo se incluyen las 6 plantas de la firma en España, y no se contemplan los datos de Pamesa do Brasil, una joint venture que no está incluida en el grupo empresarial, ni tampoco se analiza la repercusión que puede tener la reciente adquisición por parte de Grupo Pamesa del 50 % del accionariado de las compañías Argenta y Cifre. De hecho, no se ha especificado si la producción de ambas compañías contabilizará en el grupo o lo hará por separado, y en el comunicado oficial solo se indicaba que «tanto el Grupo Pamesa como Argenta Cerámica y Cifre Cerámica, continúan con su política de inversión en capacidad productiva y logística que va a permitir el crecimiento de sus ventas en el futuro».

STN Group, con sus dos plantas, también tiene margen de seguir creciendo, ya que su techo productivo se encuentra en los 76 millones de metros cuadrados al año. STN Group exporta el 78 % de su producción y en 2019 obtuvo una facturación de 325 millones de euros, frente a los 273 millones de euros de metros cuadrados. Se trata de un crecimiento del 19 % que, según los autores del estudio, es el más elevado, por lo menos a nivel porcentual, de los registrado entre las primeras 25 compañías del mundo.

El resto del mundo

La estadounidense Mohawk, propietaria de la mítica marca italiana Marazzi, que cuenta con planta productiva en Castelló; sigue encabezando la lista de manera holgada con una producción que, según el citado informe, es de 250 millones de metros cuadrados, y su capacidad de fabricación todavía permite producir 900.000 metros cuadrados más.

Las producciones de Grupo Pamesa y STN suman 153,1 millones de metros cuadrados, lo que significa el 30 % de la producción española, cifrada en 510 millones de metros cuadrados por la patronal azulejera española Ascer.

Pero Mohawk no es la única multinacional con presencia directa en el distrito cerámico castellonense. La británica Victoria se ha ‘colado’, por vez primera, en el ranking de las 25 mayores productoras azulejeras del mundo y gracias, precisamente, a la adquisición de firmas castellonenses tan míticas como Grupo Keraben (Keraben y Casa Infinita), Saloni e Ibero. Además, de las 4 plantas que tiene en Castelló, la firma también cuenta con tres plantas en Italia. Victoria, cuya empresa matriz está especializada en la fabricación de moqueta, suma una producción de 40 millones de metros cuadrados y todavía podría crecer hasta los 44 millones de metros cuadrados.

El resto de las compañías, salvo el caso de la austriaca Lasselsberger Group, que ocupa la decimocuarta posición, están localizadas en países emergentes: Emiratos Árabes, Indonesia, Brasil, India, Polonia, Arabia Saudí, Turquía, India, Perú, Malasia, Sudáfrica, Colombia… La tailandesa SCG Ceramics ocupa la segunda posición con 166 millones de metros cuadrados, la misma cifra que la mexicana Grupo Lamosa, que ocupa la tercera posición porque su capacidad de crecimiento es considerablemente inferior: mientras SCG puede crecer hasta los 211 millones de metros cuadrados, la mexicana solo puede hacerlo hasta los 195 millones de metros cuadrados.

El país con mayor número de grandes productoras es Brasil. La nación sudamericana suma 5 compañías: Grupo Cedasa/Incopisos (88,2 millones de metros cuadrados), Ceramica Carmelo Fior (881 millones de metros cuadrados), Grupo Fragnani (69,3 millones de metros cuadrados), Elizabeth (43,1 millones de metros cuadrados) y Portobello (40 millones de metros cuadrados). Después, empatan con tres compañías México (Grupo Lamosa, Vitromex e Interceramic) e India (Kajaria Ceramics, Somany Ceramics y H&R Johnson).