Matilde Mas: "En España tenemos buenas dotaciones pero no las aprovechamos como debiéramos"

No es muy habitual que una economista reciba un premio. ¿Por qué?

Somos menos mujeres en este ámbito. De hecho, estoy en muchos tribunales de cátedras de universidad. Debe haber paridad y ser catedrática y, como hay pocas, las pocas que somos estamos en muchos. De todas formas, el premio del Consejo puede ser también para personas de otros colectivos o instituciones, dado que valoran sobre todo la contribución de la economía a la sociedad.

¿Qué le ha sorprendio más, en términos económicos, de esta crisis?

Me ha llamado la atención constatar hasta qué punto no estábamos lo sufientemtene preparados. No solo en términos sanitarios, sino también económicos, como, por ejemplo, que no estábamos preparados para la digitalización y el teletrabajo. Estamos muy preparados en infraestrucuras digitales, pero no en su uso, tanto las empresas como los trabajadores. En este país, nos pasa en muchos campos. Tenemos buenas dotaciones pero no las aprovechamos como debiéramos. Por ejemplo, edificios de investigación poco utilizados, museos sobredimensionados o carreteras radiales con escasa circulación.

Las vacunas no serán efectivas hasta mediados del año que viene, si no pasa nada. ¿No cree que hay demasiado optimismo sobre la recuperación económica?

Hace falta el optimismo. Está bien ser prudente. Que haya vacuna te da esperanza. A los periodistas os gustan las malas noticias y lo que hace falta es tener una visión positiva. En menos de un año tener tres vacunas es todo un éxito.Hay que destacar lo positivo del asunto. Dicho esto, hay un optimismo fundado y ya veremos si es excesivo conforme pasen los meses. Hay que resaltar que tenemos luz al final del túnel.

Se habla de recuperación a veces como si todo pudiera volver a ser como antes de la pandemia, pero todas las crisis dejan huellas duraderas. ¿Cuáles cree que dejará la de la covid?

La primera es la penetración de las tecnologías. La digitalización no va a volver atrás. Hemos tenido una lección muy positiva, que es la respuesta europea. Tras lo que pasó en la anterior crisis, debería cambiar nuestra visión de Europa. A mejor. Ahora bien, más nos vale utilizar bien los fondos europeos. Deben servir para lo previsto, para cambios estructurales en la economía, no que sea gastar por gastar, que es a lo que estamos aconstrumbrados a través de subvenciones.

En especial durante el primer confinamiento, todo eran presagios de que esta crisis nos estaba cambiando, de que seríamos más solidarios y mejores personas, pero lo cierto es que de momento seguimos igual y la desigualdad no deja de crecer. ¿Cómo lo ve?

Totalmente de acuerdo. Las nuevas tecnologias han venido para quedarse y, por tanto, la gente que ha llegado tarde o que no tiene acceso a las mismas se va a quedar fuera. Es un cambio tecnológico a favor de los más cualificados. Eso comporta unas diferencias muy grandes en rentas y competitividad laboral. También empresarial.

¿Ha puesto la Comunitat Valenciana demasiados huevos en el cesto del turismo?

Podría ser que sí, pero el turismo es muy general. No teníamos por qué habernos cargado la costa como hemos hecho por un turismo masivo y barato, Es una fuente de riqueza, pero hay que cambiar la visión sobre el turismo, que sea sostenible y menos agresivo con el medio ambiente.

¿Qué opina de los Presupuestos de 2021?

No tengo suficientes elementos de juicio para contestar.

Como cada final de año, las entidades financieras y adláteres nos avisan del fin del mundo sobre las pensiones. ¿Hay razones para el pesimismo o nos quedamos con que es el período en que hacen campaña para captar los tan rentables para ellas planes de pensiones privados?

Los bancos van al negocio y esto está claro, pero creo que en España hay un problema de sostenibilidad de las pensiones que no está tratado con la profundidad que debiera. El último pacto de Toledo ha quedado como muy superficial en los acuerdos tomados.

¿Cómo valora la propuesta de armonización fiscal del Gobierno en su pacto con ERC que tan mal ha caído en Madrid?

De eso hay que hablar tranquilamente. Una cierta armonización fiscal debe haber, pero también dejar margen para que cada autonomía diseñe sus propias políticas.