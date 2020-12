"Las economías devastadas por la pandemia necesitan un relanzamiento urgente"

Estonia fue un ejemplo de gestión en la primera fase de la crisis de la covid, pero ahora la incidencia es muy alta. ¿Por qué?

Por un lado, la sensación de peligro de las personas ya no era tan alta cuando llegó la segunda ola. Por otro lado, como en otras sociedades, en Estonia es más difícil aceptar las restricciones ahora en otoño. En la actualidad, sin embargo, nos estamos viendo obligados a endurecer gradualmente las normas sobre la distancia social, las reuniones etc., con medidas muy similares a las de España.

¿Qué le parece el boicot de Polonia y Hungría a los tan necesarios fondos europeos para la recuperación?

Las economías de Europa y de cada Estado miembro que han sido devastadas por la pandemia necesitan urgentemente un relanzamiento. En la Unión Europea hemos acordado los correspondientes paquetes de apoyo financiero, sobre los cuales todos los Estados miembros han expresado su satisfacción. Es importante que ahora podamos implementarlos rápidamente y necesitamos llegar a un acuerdo al respecto. Creo que esto se logrará pronto.

En Estonia, la digitalización de la vida es casi total. ¿Háganos un resumen de cómo será nuestro futuro?

En Estonia hay solamente dos cosas que no se pueden hacer electrónicamente: casarse y divorciarse. Antes de esta crisis sanitaria había una tercera - comprar o vender inmuebles – pero por la necesidad (en la situación de confinamiento) lo hemos solucionado con la posibilidad de autentificación en línea. Tenemos más de 3.000 soluciones digitales de parte del Gobierno para facilitar la vida de los ciudadanos. Hemos calculado que cada año ganamos 2 semanas de trabajo por persona por el simple hecho de utilizar soluciones digitales. Asimismo, anualmente usamos unos 380 metros menos de papel, lo que representa aproximadamente la altura de la torre Eiffel. Según nuestra valoración, la economía de Estonia ahorra sobre un 2% de su PIB gracias a la administración electrónica. Y eso no es el futuro, es la situación de hoy. Estonia ve que el siguiente paso natural en la evolución del Estado electrónico es mover los servicios básicos a un modo totalmente digital. Esto significa que las cosas se pueden hacer para los ciudadanos automáticamente y en ese sentido de manera invisible. Con esto me refiero a que, por ejemplo, cuando nace un bebé, automáticamente los datos se incluyen en el sistema. De esta forma, en caso de tener derecho a cualquier ayuda económica de Estado, la recibiría automáticamente sin necesidad de solicitarla. O bien la e-residencia que ofrecemos desde hace 6 años. La idea de la e-residencia es ofrecer muchos de los servicios digitales de la administración estonia también a las personas y empresas que no residen en el país. Hoy tenemos residentes electrónicos de 167 países que han creado más que 10.000 empresas. De España tenemos en este momento cerca de 1.600 residentes digitales que han creado más de 300 empresas. Es nuestra forma de hacer Estonia más grande.

En España, la covid ha adelantado el teletrabajo en unos cuantos años. ¿Y en su país?

La forma en que las personas trabajan ha cambiado significativamente antes de esta pandemia. Todas las soluciones digitales, la existencia de Internet, la posibilidad de autenticarse o firmar documentos digitalmente han hecho que el lugar de trabajo sea irrelevante siempre que uno tiene Internet y un ordenador. Y esta posibilidad lleva mucho tiempo en Estonia sin tener que ser regulada por separado, porque es importante que una persona esté motivada para hacer su trabajo y lo haga bien. Si tienes la oportunidad de ir con tu equipo a España, por ejemplo, y trabajar durante 2 meses desde allí, ¿por qué no? Es importante que el trabajo esté hecho.

¿Por qué sectores de la economía estonia deberían interesarse las empresas valencianas?

Creo que tenemos un potencial enorme para cooperar en soluciones digitales, de movilidad, de cambio climático, de salud, de educación etc.

Estonia figura en muy buena posición en el informe Pisa, mucho mejor que España. ¿Qué nos recomienda?

No creo que en el sistema de la educación haya una solución que se adapte a todos de la misma manera. Somos una sociedad digital en la que también utilizamos las posibilidades de la tecnología en la educación. Seguimos los principios de la educación inclusiva: apoyamos el desarrollo de todos los estudiantes; cada niño es importante para nosotros. Implementamos evaluaciones formativas que guían el crecimiento individual de cada estudiante.