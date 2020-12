Air Nostrum reforzará la conexión de la Comunitat Valenciana con las islas Baleares y Canarias de cara al periodo navideño, añadiendo nuevas rutas e incorporando frecuencias adicionales en algunas de las ya existentes para aprovechar la «reagrupación familiar» típica de esos días, dentro de un plan nacional que contempla 15 rutas extraordinarias y más de 66.000 plazas en 786 vuelos.

La modificación del programa durante esta recta final de 2020 y primeros días de 2021 pretende «facilitar la movilidad para agrupamientos familiares en estas fechas tan destacadas», según el comunicado emitido ayer por Air Nostrum. Asimismo, la compañía «continuará monitorizando la evolución del mercado» para poder atender posibles «picos de demanda» con «nuevos aumentos de oferta de asientos en días clave si fuera necesario».

Conexión especial con Canarias

En concreto, entre el 22 de diciembre y el 10 de enero, desde el Aeropuerto de Manises se han programado vuelos especiales València-Gran Canaria y València-Tenerife. Estas dos rutas no son regulares, sino que Air Nostrum solo las ofrece en periodos señalados como el navideño. Con Gran Canaria habrá seis vuelos y con Tenerife, diez.

Por su parte, los vuelos con Baleares desde València que han sido reforzados sí que operan durante todo el año. Igualmente, la aerolínea anunció ayer que reforzará las rutas incrementando frecuencias con Ibiza, Menorca y Palma de Mallorca. Asimismo, Air Nostrum operará finalmente 12 vuelos entre Alicante e Ibiza, tras doblar las previsiones iniciales, que incluían seis.

Esta ampliación de la oferta en un contexto de crisis galopante del sector aéreo no es la primera a la que se ha lanzado recientemente la compañía que preside Carlos Bertomeu. De hecho, durante los puentes del 9 d’Octubre y de la Constitución, Air Nostrum ya reforzó sus conexiones y amplió algunas rutas en todo el país. Desde la compañía aseguraban, no obstante, no disponer todavía de cifras acerca de la acogida de este incremento de operaciones.