El director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, explicó ayer que el nuevo programa de créditos participativos que el ‘banco’ de la Generalitat pondrá en marcha en las próximas semanas incluye un producto destinado a que los sectores más afectados por la covid-19 «puedan recuperar los fondos propios que han perdido como consecuencia de la pandemia en el último año y, una vez recuperado su equilibrio patrimonial, puedan seguir financiándose con entidades privadas».

«Es una nueva herramienta de apoyo para la solvencia de las pequeñas y medianas empresas y que hasta el momento no contaban con instrumentos de esta naturaleza», aseguró Illueca, según un comunicado de la conselleria de Hacienda, junto a cuyo titular, Vicent Soler, asistió ayer a una reunión con los dirigentes de la patronal CEV en Alicante.

Al objeto de determinar la dotación de este nuevo fondo, el director general del IVF detalló que el instituto realizará un estudio «que permita cuantificar y determinar el impacto real que la covid ha ocasionado en las empresas valencianas y las necesidades reales de las mismas». El objetivo es que desde el banco público de la Generalitat se otorguen préstamos participativos que cubran como máximo las pérdidas registradas por las empresas en el último ejercicio, mientras que el resto de financiación sea aportada por la banca privada con un aval mayoritario de la Sociedad de Garantía Recíproca (Afín-SGR).

Fuentes de Hacienda precisaron a este diario que la aportación del IVF no implicará la toma de una participación, por parte de la Generalitat, en las empresas que reciban el crédito aunque sea para cubrir fondos propios. El prestatario no tendrá derechos políticos y la empresa, además de devolver el préstamo, deberá abonar intereses en función de cuáles sean sus resultados. Estas fuentes indicaron también que el fondo aún no tiene nombre ni dotación económica, a la espera del ya mencionado informe que determinará esos detalles al igual que si se aplicará durante una o dos fases y cuáles serán las empresas que tendrán prioridad para acceder al mismo.

«Aunque el próximo año comenzará la recuperación económica, la realidad es que 2021 va a estar marcado por la incertidumbre para las empresas, por lo que desde la Conselleria de Hacienda estamos comprometidos a respaldarlas a través de un fondo novedoso, bien dimensionado y que estamos trabajando en base a sus necesidades reales de financiación», señaló el director del IVF.