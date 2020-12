Si no fuera por el importante matiz de que los nuevos dueños de la Bolsa de València son los suizos de SIX, la situación sería risible, cuando no kafkiana. En resumen, se trata de un valenciano que pide a la administración valenciana que le traduzca al castellano un documento escrito en valenciano y que lo hace tras la lectura del mismo y después de haber entendido su contenido.

Los hechos son como siguen. El pasado 17 de noviembre, el Consell remitió a la rectora de la Bolsa de València su acuerdo de cuatro días antes, del que dio cuenta este diario, por el que denunciaba el convenio suscrito por las dos partes en 1990 y por el que la segunda se ubica en el palacio de Boil de Arenós de València, perteneciente al patrimonio público.

La decisión obedecía a que BME, adquirido por el grupo suizo SIX el pasado junio y holding propietario de los cuatro mercados bursátiles de España, incluido el valenciano, ejerce desde Madrid y de forma virtual toda la operativa que antes realizaba físicamente desde València, que era una de las condiciones del convenio. Paralelamente, sí está organizando eventos por los que recibe ingresos de diversa cuantía. La Generalitat había negociado con BME compartir el edificio, pero las condiciones aceptadas por Bolsa y Mercados Españoles, en cuanto a espacio y gastos, no eran compartidas por la Administración autonómica. Así, el acuerdo del Consell de noviembre implica «revertir al Patrimonio de la Generalitat el conjunto inmobiliario indicado, sede de la Bolsa de València», según el escrito, al que ha tenido acceso este diario, que el pasado 9 de diciembre envió a la administración autonómica Vicente Olmos, presidente de la rectora de la Bolsa, quien en su punto segundo apunta que, «tras la lectura del mismo, esta parte advierte que está redactado en lengua valenciana».

Olmos, quien se incorporó a la Bolsa de València en 1991, pide al cabo «traducir al castellano» el acuerdo del Consell y «remitirlo nuevamente a esta parte a la mayor brevedad posible en la lengua indicada» de acuerdo con el artículo 15.3 de la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), que establece la obligación de traducir al castellano los documentos que «deban surtir efecto fuera del territorio de la comunidad autónoma» y «los dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente». Lo que Olmos no cita es la última frase del mencionado artículo, que dice que si los documentos «debieran surtir efecto en el territorio de una comunidad autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción». Ese sería el caso presente, dado que el asunto del que se trata es de la salida de la Bolsa de València de un edificio público ubicado en la ciudad.