La pandemia dispara el absentismo laboral en la C. Valenciana al 9,6 %

Este repunte de ausencias de trabajadores en las empresas valencianas se ha debido en gran parte al aumento de horas perdidas por incapacidad temporal y por la «brusca» caída de horas pactadas efectivas, que disminuyen por el incremento de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), según reconoce el director de Adecco Group Institute, Javier Blasco. Hay que tener en cuenta que este estudio computa como absentismo laboral las horas de trabajo que se pierden por vacaciones y días festivos (en la Comunitat se adelantaron a muchos trabajadores entre los meses de abril y junio ante el parón de actividad) así como por los ERTE. El más importante de esos motivos de absentismo es el de la incapacidad temporal o enfermedad común. Muchas veces se equipara el absentismo con faltas injustificadas. «Aunque estas últimas son una parte del absentismo, no son la porción más importante», aclara Adecco. También se incluyen dentro del absentismo, por ejemplo, las horas no trabajadas por maternidad, por permisos remunerados y por conflictividad laboral. El absentismo es, por tanto, el conjunto de horas no trabajadas por motivos ocasionales.

Horas perdidas

En el caso valenciano se pasó de contar con 78 horas perdidas por absentismo al año por cada asalariado en 2019 a 133 en el segundo trimestre de 2020. En España se ha pasado de 91 a 125 horas perdidas por absentismo por persona y año. La Comunitat registra así un incremento del 70%, el segundo más importante entre las autonomías y el número de horas perdidas por absentismo más elevado en términos absolutos.

En 2019, diez autonomías exhibieron su mayor tasa de absentismo desde el año 2000, otras tres incrementaron su tasa sin alcanzar máximos históricos -Cantabria, Cataluña y la Comunitat Valenciana- y otras cuatro redujeron o mantuvieron igual su tasa de absentismo -Baleares, Castilla y León, Madrid y La Rioja-. Había diferencias de hasta 114 horas anuales en la jornada pactada efectiva media de las distintas autonomías, equivalente a 14 días de trabajo. Con la pandemia, esa brecha se ha ampliado hasta 319 horas entre autonomías.

En la C. Valenciana la jornada laboral media está fijada por convenio en 1.609 horas anuales. La cifra media española se fija en 1.630. La máxima se registra en Canarias (1.688 horas) y la mínima en Extremadura (1.574). Con la llegada del coronavirus la jornada en la Comunitat Valenciana ha quedado en 1.382 horas.