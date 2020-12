El Consell abre a firmas de seguridad el concurso para cajeros en pueblos sin banco

El propósito de la Generalitat era contribuir a la ubicación en 123 poblaciones valencianas de 135 cajeros. El proyecto, de diciembre de 2019, era a cuatro años y estaba dotado con 7,5 millones, con el objetivo de pagar 14.000 euros por cajero y año a las entidades que se hicieran cargo de las cuatro zonas en que estaba dividido el plan. El decreto se presentó el 5 de marzo, una semana antes de que estallara en toda su magnitud la pandemia de coronavirus. Como aseguró ayer a este diario Jeanette Segarra, directora general de la Agenda Avant, el departamento de la Generalitat dedicado a la lucha contra el despoblamiento, la llegada de la covid lo cambió todo y, de manera especial, aumentó el desinterés de los bancos por esta iniciativa, no en vano las fusiones que ya se han iniciado van a reducir de forma considerable su red de oficinas.

El nuevo decreto, que ya cuenta con los informes favorables de la Abogacía de la Generalitat y del Consell Jurídic Consultiu, recoge algunas de las sugerencias que han trasladado las entidades financieras, como que el uso de la libreta será opcional, que una entidad pudiera optar a más de dos áreas, como pidió Cajamar, o sustituir el asesoramiento presencial unas 40 o 50 veces al año por el telemático. El otro gran cambio, según Segarra, es ampliar los prestatarios del servicio a otras entidades autorizadas por el Banco de España a gestionar cajeros, como las firmas de seguridad. Entre ellas, destacan Prosegur o Euronet. Esta última expresó su interés formal por el concurso.

La directora de la Agenda Avant confía en que estos cambios ayuden a modificar la actitud de los bancos hasta ahora, cuando «no te decían que no, pero no veías interés. Hay poca empatía por su parte. Se nota que no es negocio para ellos». Segarra, que confía en que el concurso se cierre a principios del año que viene, aseguró que su departamento descartó la opción de utilizar un acuerdo entre el banco Santander y Correos, pues resultó que solo en 27 de los 135 pueblos contemplados había oficina postal.