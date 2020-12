La Generalitat y Feria València pasaron ayer página de uno de los principales escollos que les quedaban para desanudar el futuro de la institución, hipotecado por la multimillonaria deuda originada por las obras de ampliación de principios de siglo. Los propietarios de la emisión de bonos lanzada en 2002 por un importe de 227,5 millones de euros que fue básica en la financiación de las obras dieron finalmente su visto bueno a que la titularidad de dicha emisión pase de Feria a la Generalitat.

En una asamblea celebrada ayer con la concurrencia, presentes o representados, de titulares de obligaciones que representan el 88,97 % de la emisión, los bonistas adoptaron por mayoría suficiente todos los acuerdos que se sometían a su aprobación, y en concreto la asunción de la emisión por la Generalitat recabó el apoyo unánime, según informó la entidad ferial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ha costado casi tres años y medio cerrar este proceso. En ese período, concretamente entre febrero y julio de 2018, la Generalitat ya había formalizado la subrogación de la deuda que Feria Valencia tenía suscrita a través de diversos préstamos bilaterales con diversas entidades bancarias comerciales por un importe de 168,7 millones de euros.

Sin embargo, en estos momentos, la Feria sigue debiendo a la Generalitat el importe de la citada emisión. No será hasta que la administración autonómica llegue a un acuerdo con el Ayuntamiento de València sobre la titularidad de los suelos donde están ubicados los pabellones feriales que se pueda dar por resuelta esta parte. Y es que la conselleria de Hacienda no quiere asumir esa deuda sin nada a cambio y reclama como compensación que se le cedan los terrenos, aunque negocia ceder al consistorio alguno de los inmuebles. No obstante, la entidad presidida por Joan Ribó, al menos de momento, se niega a aceptar.

Paralelamente, la conselleria de Economía aprobó ayer el calendario de eventos para Feria Valencia y la Institución Ferial Alicantina (IFA) de 2021. La entidad valenciana, que este año ha estado prácticamente parada desde la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo por la crisis del coronavirus, tiene previsto reanudar su actividad en marzo, con Forinvest, el Foro-exposición internacional de productos y servicios financieros, y Laboralia, el certamen integral de la prevención y los recursos humanos. Entre ese mes y abril organizará la feria del automóvil y el Salón Profesional de Estética.

Del 19 al 21 de mayo, en Feria València se podrá visitar la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios (Funermostra) y del 24 al 28 de mayo tendrá lugar Cevisama, su principal manifestación, que inicialmente estaba prevista para febrero, tal como se celebró en 2020.