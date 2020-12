El empresario escogido para coordinar el ‘hub’ tecnológico impulsado por la Generalitat ha manifestado su voluntad de continuar en el puesto después de que haya trascendido la relación de parentesco de tercer grado que le une con el máximo responsable de la empresa pública encargada del proyecto Distrito Digital. El diario Las Provincias publicó ayer que Ezequiel Sánchez es sobrino político del director general de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la C. Valenciana (SPTCV), Antonio Rodero, una información que no ha alterado los planes del Consell respecto a la continuidad del coordinador del proyecto.

Rodero arropó ayer a su sobrino para que se mantenga en el puesto, describiéndolo como «el mejor especialista de la provincia de Alicante en el sector de la nueva economía». La SPTCV que dirige promovió en febrero un concurso para contratar el servicio de coordinación, operaciones y diversificación del Distrito Digital, aunque la pandemia aplazó su desenlace hasta mayo. Rodero se inhibió en la licitación por su nexo familiar con el responsable de una de las dos empresas que concurrieron al proceso. En la evaluación de las ofertas, Binomio Ventures, SL, a la que está vinculado Ezequiel Sánchez, obtuvo la mitad de puntuación que su única competidora, Península Corporate Innovation, SL. Esta última mercantil se adjudicó el servicio, pero acabó contratando a Sánchez para dirigir el proyecto, según Rodero por el «imbatible» currículum que atesora el empresario.

Aunque el rocambolesco proceso deja al Consell en una posición comprometida, tanto el gobierno autonómico como el propio director general de SPTCV insisten en que la operación no incurrió en ninguna irregularidad, puesto que los dos principales actores no son familia directa. Otra cosa es la preocupación interna que ha suscitado el hecho de que se desvele el carácter poco estético de la contratación. Rodero asegura que no ocultó su relación y recalca que el cargo no entraña un componente de exclusividad. Por su parte, Sánchez pone en valor su extensa trayectoria como principal aval, desliga su fichaje de su vinculación al alto cargo y se muestra deseoso de poner en marcha el plan de expansión del Distrito Digital.