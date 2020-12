El año 2020 que termina ha estado marcado por la pandemia, que ha generado un derrumbe económico. ¿Qué previsiones hace del 2021?

Hace unos meses todos los análisis apuntaban a una recuperación en 2021 al contemplar que iba a haber una vacuna en el primer semestre. La realidad ha sido mejor de lo esperado, ya que hay países donde ya se está administrando la vacuna, lo que va a ser muy positivo para la economía. Las previsiones han ganado robustez y se prevé un crecimiento en torno al 6% y no descartamos que haya una revisión al alza en 2021. A pesar de este buen dato tenemos uno malo: el cuarto trimestre de este año ha sido peor de lo esperado.

Y la Comunidad Valenciana, ¿tendrá algún comportamiento característico con respecto a España?

Aunque se suele pensar que la economía valenciana funciona diferente al del conjunto de España por el peso del turismo, el comportamiento en esta crisis es muy similar. Ha sufrido una caída de alrededor del 10% como el resto del país, pese al derrumbe del turismo. El motivo ha sido el buen comportamiento de la agricultura y la industria valencianas. Pensamos que la región se recuperará mejor que la española con un crecimiento sobre el 6,3%.

¿Cuándo estima que se logrará llegar a una economía similar a la época precovid?

Nos gustaría pensar que se conseguirá a finales de 2022 e inicios de 2023. Desde mi punto de vista, la velocidad dependerá sobre todo de dos aspectos. Por un lado, las medidas concretas que tomen las administraciones públicas para impulsar la economía y, por otro lado, cuándo lleguen los fondos del Next Generation EU. Hay un gran reto por delante.

Con el protagonismo de la pandemia, las principales bolsas del mundo han registrado situaciones en las que ha habido empresas que han registrado máximos de capitalización y subidas históricas. ¿Vive el mercado financiero ajeno a la realidad?

No. Si analizamos con profundidad el comportamiento de las bolsas vemos que no están alejadas de la realidad en absoluto. En febrero, las bolsas tuvieron una caída del 40%, anticipándose a la realidad y a la etapa más dura de los meses posteriores. Con el paso del tiempo, las bolsas se han recuperado, ya que reflejan el futuro y no el pasado. Por otra parte y si analizamos las compañías vemos que las tecnológicas y las farmacéuticas son las que más se han visto favorecidas. Pero también hay otra realidad y es la de todas las compañías que se han visto resentidas y están muy deprimidas por las medidas de seguridad adoptadas. Los mercados no viven ajenos a la realidad en absoluto. Y, si miramos al futuro, contemplamos que las empresas que están mal mejorarán y que las que han crecido no se van a desplomar, ya que sus productos no sólo solucionan un problema en un momento concreto sino que se han implantado y normalizado.

Nuevos hábitos que han llegado para quedarse...

Sí. La obligación que tenemos de mantener la distancia social o la llegada del teletrabajo van a hacer que dejemos hábitos anteriores que ya no tienen sentido. Y estas prácticas que se van a mantener de una forma normal, como los encuentros online, están propiciadas por la tecnología.