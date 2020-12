El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado a entender que el salario mínimo (SMI) no subirá en 2021 dada la "dramática situación" de las empresas españolas, que no están en condiciones de hacer ese desembolso adicional cuando el Ejecutivo está destinando recursos públicos a sostenerlas.

"Cuando me pregunta por qué sí a los funcionarios y a los pensionistas y por qué no en el sector privado, es porque en el sector privado quien hace ese desembolso y ese esfuerzo es precisamente ese empresario al que le estamos aliviando porque necesita ese alivio (...) para poder sobrevivir", ha zanjado el presidente cuando le han preguntado por qué el SMI no se sube un 0,9 %, como las pensiones y el sueldo de los empleados públicos.

El Ministerio de Trabajo, por su parte, ha informado de que el Consejo de Ministros no ha congelado el salario mínimo, sino que ha aprobado una prórroga temporal de la vigencia del SMI de 2020 hasta que se apruebe una nueva cuantía para 2021 con acuerdo del diálogo social (patronal y sindicatos).

No parece que ese acuerdo vaya a ser posible cuando el presidente del Gobierno ha defendido los argumentos de los empresarios, contrarios a volver a subir el salario mínimo en un momento en que muchas empresas se están jugando su propia viabilidad.

Los sindicatos CCOO y UGT llevan días denunciando las declaraciones de algunos miembros del Gobierno en este sentido, ya que creen que otorgan a la CEOE la prerrogativa de vetar una eventual subida del SMI, y esa ha sido una de las razones por la que se están planteando iniciar movilizaciones en febrero.

Sánchez ha señalado en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año que lo prioritario ahora, además de salvar vidas, es salvar empresas, empleos, reincorporar a los trabajadores que aún están en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y devolver al mercado de trabajo a aquellos en situación de desempleo.

Sin embargo, ha reafirmado su compromiso de acabar la legislatura con un salario mínimo que suponga el 60 % del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea.

En este sentido, ha reivindicado que desde 2018 se ha subido un 29 %, pasando de 735,9 euros brutos mensuales a 950 euros, algo que ha sido posible, ha dicho, gracias también al esfuerzo de los empresarios.

"Ningún país ha abordado una subida tan intensa en dos años, además en un escenario de baja inflación", ha afirmado.

Asimismo, ha incidido en que el SMI ya supone el 42% del salario medio de España, una proporción que en Alemania solo es punto mayor (43%) y en Portugal, dos (44%).