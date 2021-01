¿’Sorpasso’ a Cataluña?

¿Es posible tal acelerón valenciano y, a la vez, un frenazo catalán de tal magnitud? Los economistas no tienen la menor duda: No. Los datos son concluyentes. Así, el valenciano José García Montalvo, catedrático en la Universitat Pompeu Fabra y premio Rei Jaume I de 2019, asegura que la referencia más clara para medir la distancia entre una y otra autonomía es la del PIB per cápita, que en España lideran Madrid, País Vasco y Navarra. A continuación figura Cataluña, con 31.119 euros en el anticipo de 2019 realizado por el INE. Está un 17,8 % por encima de la media. A gran distancia se encuentra la Comunitat Valenciana, con 23.206 euros y un 12,2 % por debajo de la media.

La variable a través de la cual se ha consumado el ‘sorpasso’ de Madrid a Cataluña, la que ha convertido a la primera en la número uno de España, desbancando a la segunda, es el PIB total. En este caso, la autonomía del centro alcanzó en 2019 los 240.130 millones por los 236.814 millones de Cataluña. La tercera posición corresponde a Andalucía, con 165.866, y la cuarta, a la Comunitat Valenciana, con 116.015. Esta última viene a representar un 10 % del PIB español, mientras que Cataluña, como explica García Montalvo, está en torno al 20 %. Un mundo. No obstante, el economista precisa que el valor a tener en cuenta es el del PIB per cápita, porque el PIB total está condicionado por factores como el tamaño o la población, que no ofrecen una imagen tan fiel de la realidad de un territorio.

El catedrático emérito de Historia Económica en la Universitat de València, Jordi Palafox, coincide con su homólogo de la Pompeu Fabra, y ambos también apuntan otras variables que podrían estar detrás de las aseveraciones de Iceta más allá de la mera estadística. Por ejemplo, el hecho de que los dos grandes bancos catalanes hayan trasladado su sede social a València (CaixaBank, que la mantendrá tras absorber a Bankia, también con domicilio en la ciudad) y Alicante (Sabadell). Palafox añade también la mayor visibilidad que tiene «más allá de Contreras» el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Es decir, en Madrid, donde han calado ya algunas reivindicaciones históricas valencianas como el corredor mediterráneo o la infrafinanciación autonómica.

Pese a todo, una incógnita se cierne sobre el futuro y es el efecto de la covid 19. Palafox precisa que el peso del comercio y el turismo, los sectores más damnificados por la pandemia, son similares en las dos autonomías. Así que por ahí no parece que se vaya a producir un adelantamiento valenciano a Cataluña. Ni siquiera acercarse.