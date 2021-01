Gobierno, sindicatos y empresarios se reunirán este viernes para iniciar una nueva negociación con el objetivo de prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a los que están acogidas, con datos a cierre de diciembre de 2020, 755.610 personas, cifra que está lejos de los 3,4 millones de trabajadores que llegaron a estar en un ERTE en el mes de abril.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya dijo que convocaría a los agentes sociales después de Reyes para abordar esta negociación y remarcó que iba a instar a que no se agotasen los plazos de negociación. De hecho, pidió que la negociación no fuese más allá del 15 de enero. Asimismo, dijo que los ERTE eran una herramienta que estaba «funcionando muy bien» y que se han dotado de una «enorme flexibilidad», aunque apuntó que le gustaría que «haya más simplicidad». Esta semana, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, afirmó que no se esperan «enormes cambios» en la negociación para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo. De hecho, dejó claro que los ERTE «se han venido trabajando y adaptando» y apuntó que las piezas clave «están ya muy consolidadas».