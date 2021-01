La Generalitat trabaja en un nuevo decreto para regular la inspección de edificios tras las decisiones judiciales del TJS y la Audiencia Nacional de tumbar la exclusividad de los arquitectos y los aparejadores. El Consell tiene intención de eliminar la reserva de actividad en favor de los arquitectos para cumplir con la ley, pero de momento ha recurrido las decisiones judiciales para evitar que cualquier persona sin titulación pueda inspeccionar un edificio. El director general de Rehabilitación, Alberto Rubio, explicó ayer que de momento las revisiones solo las pueden realizar los arquitectos y los aparejadores porque las sentencias que eliminan la reserva de actividad no son firmes y están recurridas. Rubio insistió en la preocupación de la Conselleria por la posibilidad de que cualquier persona sin formación pueda inspeccionar los edificios.

En el trasfondo, hay una guerra entre las diferentes profesiones. El TSJ dio provisionalmente la razón en verano al Colegio de Ingenieros Industriales y falló que la reserva de actividad en favor de los arquitectos y aparejadores no está amparada por la ley nacional. La Audiencia Nacional ha fallado en el mismo sentido a favor de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. En cualquier caso, el departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau recuerda que las sentencias no se pueden ejecutar al no ser firmes y prepara el cambio de la regulación para adaptarse a la ley nacional.