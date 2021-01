Porcelanosa obtiene el certificado ‘Residuo Cero’ por su compromiso sostenible

Un certificado que confirma la gestión sostenible y el esfuerzo realizado hasta la fecha por la firma en la lucha contra el cambio climático. Un objetivo que la compañía de Vila-real persigue a través de su programa Eco Conscious, el Plan de Industrialización Verde que la compañía lanzó este año y que marcará las principales acciones comerciales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados en la Agenda 2030 de la ONU como prioridad.

Entre las medidas adoptadas por la compañía para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y fomentar un consumo responsable cabe destacar la depuración de aguas residuales, la sustitución del alumbrado tradicional por sistemas de iluminación LED, el aprovechamiento del calor residual de hornos para operaciones de secado, la cogeneración (más del 30 % de la energía eléctrica que se utiliza se genera dentro de sus instalaciones), la reutilización y reciclado de residuos industriales para diseñar productos más sostenibles (parquet cerámico Par-Ker, Ecocycle de Krion) y la electrificación de su parque automovilístico.

Otra de las acciones que quiere impulsar la empresa a medio plazo es la energía renovable fotovoltaica. Para ello ya está estudiando la instalación y distribución de placas solares en sus instalaciones centrales, almacenes y oficinas. «Nuestro compromiso con el medio ambiente es firme y así lo demuestra la expedición del certificado Residuo Cero emitido por SGS. Todas y cada una de nuestras ocho firmas buscan soluciones ecológicas que mejoren no solo la vida de la gente, sino también la biodiversidad del planeta. Un equilibrio complejo, pero no imposible, que pasa por orientar los métodos de producción a las necesidades reales de la sociedad. Es decir, utilizar lo necesario, minimizar lo sobrante y reutilizarlo para promover así un modelo de economía circular en el que la demanda condicione la oferta y no al revés», matizan desde el grupo empresarial.

Siguiendo la regla de las cuatro «erres» (reducir, reciclar, reutilizar y retornar), Porcelanosa avanza en sostenibilidad energética con la reintroducción de gran parte de sus residuos industriales dentro de su cadena de valor. «Se trata de proteger el entorno, que también es salud, estableciendo protocolos ambientales que nos permitan luchar contra el calentamiento global y asienten las bases para una economía verde», se explica desde la firma.

La preocupación por el entorno y el medio ambiente han sido una prioridad para el grupo, que defiende que «anticipándose a esta nueva dinámica, lleva más de 30 años mejorando su sistema productivo, para minimizar su impacto en el medio ambiente».