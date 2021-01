La pandemia fulmina la inversión hotelera en la C. Valenciana

La consultora prevé que el segmento de hoteles vacacionales (con epicentro en la Comunitat Valenciana en Benidorm) se recuperará con mayor rapidez que el de los establecimientos urbanos por la reducción de los viajes de negocios tras haber descubierto las empresas las ventajas de las videoconferencias. Los hoteleros de València están preocupados por esta posibilidad porque algunos establecimientos están muy enfocados al turismo de negocios.

Los directivos de Colliers Miguel Vázquez y Laura Hernando insistieron ayer en que el sector afronta una situación complicada, aunque se mostraron optimistas de cara el futuro. «El reto de los próximos años es intentar sobrevivir en un contexto en el que la financiación bancaria de momento se centra en apoyar a empresas con riesgo sistémico como touroperadores o compañías aéreas, así como grandes clientes», explicó Vázquez, quien añadió que las opciones para superar la crisis pasan por generar caja a través de la introducción de nuevos inversores, integraciones en grupos de mayor solvencia o transacciones corporativas. Los analistas recordaron que 2020 ha sido «el peor año de la historia del turismo», pero advirtieron de que la crisis «ha cogido al sector hotelero muy capitalizado (tras cinco años de récord de clientes) y con un bajo nivel de deuda. Tiene capacidad para resistir, aunque no hay negocio que aguante 18 meses sin ingresos», subrayaron.

La administración masiva de las vacunas será, según la consultora, el impulso definitivo para el sector turístico. «España es generadora neta de ingresos por turismo y tiene que dar la imagen al mercado de destino sanitariamente seguro. Esto es absolutamente clave para la recuperación en el sector», señaló Miguel Vázquez.

Laura Hernando reconoció que las transacciones hoteleras en 2020 en la Comunitat Valenciana han sido testimoniales tras las buenas cifras alcanzadas en 2019. «El año pasado se cerraron dos operaciones de 5,5 millones de euros frente a los 330 millones del año anterior», precisó. Colliers no computa una tercera operación (la compra de One Shot Hotels del edificio Generali en Alicante para transformarlo en hotel) porque no está completamente cerrada. En cualquier caso, Colliers considera que la situación es coyuntural y está convencida de la recuperación del mercado en la Comunitat Valenciana.

La consultora asegura que en 2020 la práctica totalidad de la inversión en España (75%) se concentró en destinos prime, como Madrid, Barcelona (que superó por primera vez a la capital española) y los archipiélagos, con un claro protagonismo del hotel vacacional (64% frente al 36% del urbano). A nivel geográfico, Baleares y Canarias fueron los destinos protagonistas con 320 y 140 millones de euros, respectivamente, concentrando más del 50% del total (460 millones de euros) y aumentando su relevancia respecto a 2019, año en el que acapararon el 31% de la inversión total. Barcelona, con 151 millones de euros de inversión, supera en un 50% la cifra de Madrid (97 millones de euros).