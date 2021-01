Ascer exige al Gobierno poder seguir contratando a través de ETT

Ascer traslada su preocupación e interés para poder seguir contando con «la valiosa aportación que, en términos de gestión del capital humano, suponen las Empresas de Trabajo Temporal como herramienta para la competitividad y la potenciación de la industria de fabricación de azulejos y pavimentos cerámicos, insistiendo en la equiparación de sus condiciones de trabajo y marco legal con las posibilidades que rigen la temporalidad directa».

El sector español de fabricación de azulejos y pavimentos cerámicos, según fuentes de la patronal azulejera, «viene realizando, durante años, un esfuerzo extraordinario para adaptar su actividad a los estándares más exigentes en la minimización del impacto de la sílice cristalina respirable en sus procesos productivos, y a toda la normativa en materia de prevención y promoción de la seguridad y salud de las personas trabajadoras de sus empresas».

Contrato indefinido

Por otra parte, las políticas laborales aplicadas en el sector, junto con la organización eficiente de los procesos productivos, han posibilitado desde hace décadas, una temporalidad inferior al 12 %, la mitad de la tasa de temporalidad actual en España, que en tercer trimestre de 2020 era del 24,2 %. «Dicho de otra forma, el sector tiene casi un 90 % de sus plantillas con contrato indefinido», se especifica desde Ascer.

Sin embargo, la necesidad puntual de hacer frente a incrementos inesperados de la demanda y de sustituir a trabajadores por enfermedad, permisos por nacimiento, adopción o acogida, u otras circunstancias coyunturales, hacen que muchas de las empresas recurran a la contratación de personal vía Empresas de Trabajo Temporal, únicas empresas autorizadas administrativamente para la puesta a disposición de trabajadores que, a su vez, realizan las labores de selección, contratación, prevención y retribución de acuerdo con los criterios legales definidos, aportando la flexibilidad, la agilidad y la eficacia que el sector precisa. «Todo ello, con absoluta observancia de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y de acuerdo con los criterios que establecen sus propios protocolos de seguridad y de calidad de la producción», especifica la patronal.

Cabe recordar que las Empresas de Trabajo Temporal «apuestan, desde el año 1999 y de manera clara, por la igualdad de trato entre los trabajadores temporales de todo tipo (en misión o de contratación temporal directa), en una fuerte apuesta por la igualdad, por el empleo de calidad y por la canalización hacia el empleo indefinido, en contra del uso de otras fórmulas que podrían generar irregularidades de diversa índole. Así pues, forzar a los sectores afectados, a no contratar con ETTs no sólo constituye una medida que lastra la competitividad y resta flexibilidad al sistema sino que supone una medida claramente discriminatoria para todos aquellos trabajadores de ETTs que no podrán seguir operando en el sector», se manifiesta desde Ascer.

Plantillas azulejeras

Desde Ascer se califica al sector como «un generador de riqueza y empleo estable y de calidad». Según las mismas fuentes, en el ejercicio 2019, el empleo directo en las empresas productoras de pavimentos y revestimientos cerámicos fue de unos 15.800 trabajadores por lo que, respecto al empleo industrial, «representamos el 11,6 % del empleo industrial de la Comunitat Valenciana y el 17 % del total del empleo de la provincia de Castelló».

Durante 2020, en términos de afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Castelló, el empleo sectorial registró un leve, pero muy significativo crecimiento del 0,42 % respecto a 2019. En este sentido hay que subrayar que, entre los meses de febrero a mayo, durante la paralización de la actividad; se registró un descenso del 2,7 %.

En este sentido, hay que subrayar que, según los resultados del estudio realizado bajo el marco del convenio con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, el conjunto del clúster cerámico emplea a casi 60.000 personas solo en la fase de producción, y a más de 100.000 en la fase de distribución, comercialización e instalación. «Nuestra industria tiene un efecto tractor y multiplicador enorme ya que, por cada empleo directo del sector, aporta 2,8 empleos adicionales a la economía española», se especifica desde Ascer.

Desde la patronal se reclama la necesidad de una Formación Profesional adaptada a las exigencias reales que tienen en la actualidad las empresas, para lo que se anuncia la realización de un diagnóstico de necesidades en el sector que lo guiará sobre la adopción de nuevas líneas formativas en el ejercicio 2021.

El clúster cerámico castellonense representa 14,4 % del PIB industrial de la Comunitat Valenciana y supone más del 20 % del total del PIB de la provincia de Castelló. «Tenemos un efecto tractor y multiplicador muy importante ya que por cada euro de PIB directo del sector aporta 2,1 euros de PIB adicional a la economía de España, y por cada empleo directo del sector, aporta 2,8 empleos adicionales a la economía española. Y este peso tiene que ser reconocido y apoyado por las Administraciones Públicas», se puntualiza desde Ascer.