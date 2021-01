Las bodegas de cava valenciano exigen poder usar la marca ‘Requena’

En este escrito, firmado por el presidente de la asociación, Emilio Expósito, se asegura que el Ministerio y la DO «niegan» la posibilidad de emplear el nombre ‘Requena’ tras barajar otras opciones como ‘Altos de Levante’, que fue rechazado. El asunto genera grave malestar entre las bodegas valencianas, que dicen que su uso es compatible con la «coexistencia pacífica de las DO Cava y la de Utiel-Requena» para otros vinos. El espumoso valenciano se ha convertido en la segunda zona productora de España y a sus elaboradores les inquieta que los recursos económicos que aportan a la DO para promoción no se destinen a impulsar los caldos de Requena, cuyo nombre no reconecen DO y Gobierno