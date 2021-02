Las ventas del sector de fritas, esmaltes y colores bajan un 5,3 %

Estas cifras son, según se afirma desde la patronal, el resultado de las consecuencias que la pandemia de la covid-19 ha acarreado para la economía en general, tanto a nivel nacional como internacional, especialmente el cese de la actividad productiva y el confinamiento del segundo trimestre del año, que ocasionaron una caída en las ventas del 37 % en comparación con el segundo trimestre de 2019. A partir de ese momento, y con la adaptación a las circunstancias de la pandemia, el sector fue recuperando paulatinamente sus ventas en el tercer y cuarto trimestres. Aún así, la mejora no ha logrado paliar la caída en la facturación del segundo trimestre que supuso la irrupción de la pandemia.

En cuanto a la exportación por países, según datos de ICEX, Italia se mantiene en el primer puesto en el ranking de ventas, si bien con una caída del 3,5 %. El segundo puesto ha sido para Argelia, que además se ha recuperado del bloqueo a nuestros productos sufrido hace algo más de un año, logrando un incremento del 11 %. El tercer puesto lo ocupa India, si bien con una caída del 10,4 %, y en el cuarto y quinto puestos China, que sube un 10,4 % y Turquía, que ha mantenido una importante actividad productiva a lo largo del año y sube un 29,3 %.

A tenor de estas cifras, el secretario general de Anffecc, Manuel Breva, destaca: «Los datos son los esperados dada la circunstancia actual de la economía nacional e internacional, lastrada por la covid. Aún así, el tercer y cuarto trimestres nos han permitido una paulatina recuperación de las ventas a lo largo del año, y el sector está esperanzado en poder mantener este ritmo si no empeora la situación en la tercera ola de la pandemia».

Desde Anffecc se reivindica «la importancia de seguir manteniendo las medidas de seguridad, ante la gravedad de la situación en la Comunitat Valenciana en estos últimos días». En este sentido, destacan la determinación que el sector ha mantenido desde el primer momento para evitar la incidencia de la covid-19 en las empresas, pues «desde el inicio de la pandemia se ha seguido un protocolo de seguridad muy estricto, indicado por Anffecc, con el fin de garantizar las máximas condiciones de seguridad e higiene para nuestros trabajadores, que nos permita mantener la producción y el empleo».

Por ello, recuerdan al Gobierno de España que es fundamental «seguir insistiendo en la llegada de los fondos europeos y ayudas que inyecten liquidez a la economía y permitan que sectores como el nuestro sigan trabajando». Indican que en estos momentos, ante las dificultades del turismo y la hostelería, «la industria es uno de los principales generadores de valor y empleo a nivel nacional, más aún en la provincia de Castelló, cuya economía se nutre fundamentalmente de la actividad del clúster cerámico, por lo que el apoyo de la Administración es imprescindible para mantener la actividad y los puestos de trabajo».

Finalmente, señalan: «Seguimos reivindicando, al igual que están haciendo otros países, que no se grave a la industria con tasas o impuestos que puedan provocar una pérdida de competividad con la consiguiente repercusión en el empleo y en la deslocalización de la industria». Y prosiguen: «Necesitamos unas tarifas de gas más competitivas y que no se nos traslade el coste de la descarbonización de las eléctricas a través del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, como dijimos hace unas semanas. Además confiamos en que no suban los precios de las materias primas, pues algunas están empezando a mostrar signos de volatilidad y, en estas circunstancias, no podemos permitirnos nuevos incrementos costes».

Cambio climático

Hay que recordar que desde Anffecc se reclama la llegada de los Fondos Europeos de Resiliencia y Recuperación que a principios del mes pasado aprobó el Parlamento Europeo pues, según indican, «las ayudas europeas son imprescindibles no sólo para dar estabilidad a la situación económica actual, sino para invertir en proyectos de I+D+i que permitan a la industria adaptar sus procesos a las nuevas exigencias reglamentarias, con el fin de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera», se matiza desde la patronal.

La Unión Europea ya ha señalado que el 30 % de estos fondos se destinarán a la lucha contra el cambio climático, el mayor porcentaje del presupuesto europeo jamás asignado. De ahí el interés de Anffecc en que la Administración «facilite el acceso a los mismos, ya que desde hace muchos años el sector es consciente de la necesidad de invertir en la prevención del cambio climático».

De hecho, desde que comenzó el sistema de Comercio de Emisiones, la industria de fritas ha reducido un 35 % sus emisiones de CO2 a la atmósfera, pero el objetivo que marca el Pacto Verde Europeo de reducir las emisiones a 0 en 2050 obliga a buscar nuevas alternativas. «Siempre estamos investigando con el fin de lograr mayor eficiencia energética y reducir emisiones, pero las metas que la UE ha marcado para 2030 y 2050 son muy ambiciosas, y para lograrlas se necesita una adaptación de procesos que permita implementar las nuevas energías limpias que van apareciendo», precisa Breva