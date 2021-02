Un consejo confederal extraordinario de CC OO-PV tiene previsto elegir hoy, salvo sorpresas muy poco probables, al nuevo máximo responsable del sindicato hasta la celebración del XII congreso general (que se celebrará en Alicante los días 1,2 y 3 de junio de este año) tras la dimisión de Arturo León como secretario general ante la polémica desatada por su vacunación contra la covid-19. Y entre los dirigentes que se perfilan para ocupar ese puesto de principal mandatario de la central sindical figura el actual secretario de acción sindical, salud laboral y medio ambiente, Daniel Patiño.

Dado el clima de consenso interno en la organización sindical, todo parece indicar que no habrá varios candidatos para ocupar la secretaría general «en funciones». Sea como fuere, cualquier afiliado a CC OO-PV puede ser candidato si presenta antes del inicio del mencionado cónclave de la calle Nápoles y Sicilia de València, máximo órgano entre congresos que vuelve a reunirse esta mañana, el aval del 10 % de los delegados, que son un total de 146 personas (miembros de la comisión ejecutiva y dirigentes de federaciones y uniones territoriales).

Patiño, graduado social, técnico de servicios jurídicos y en prevención, tiene amplia experiencia en servicios de gestoría. Está afiliado a CCOO-PV desde 2001 y ha ocupado diferentes responsabilidades en la antigua federación de Comercio, Hostelería y Turismo (FECOHT-PV) en la delegación de l’Alacantí-les Marines. Experto en negociación colectiva, Patiño ha sido miembro de la comisión ejecutiva de la citada federación desde 2004 hasta su fusión con la de servicios financieros.

Este dirigente sindical ha sido una de las personas de la máxima confianza de Arturo León, quien llegó a la secretaría general tras el polémico XI Congreso, celebrado en 2017 y que ganó como candidato sorpresa al imponerse, aunque por estrecho margen, a Jaume Mayor (sector crítico).

Prueba de la actual unidad interna en Comisiones Obreras es el resultado de la votación del informe de gestión de la comisión ejecutiva, que obtuvo ayer un respaldo casi unánime (127 a favor y 1 en contra). En su despedida, León expresó su «orgullo» por haber ostentado la secretaría general de CC OO-PV «con la mayor dignidad posible». Por el momento no aspira a ocupar puestos de responsabilidad en el sindicato y volverá a su puesto de técnico de prevención en el Hospital de Alicante.

Daniel Patiño, junto con el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, presidirá hoy la concentración de delegados de las centrales sindicales mayoritarias ante la Delegación del Gobierno por la convocatoria #AhoraSíToca, en la que reclamarán al Ejecutivo central que ponga en marcha una «agenda social» basada en la subida del salario mínimo interprofesional, la derogación de las reformas laborales y la de las pensiones de 2013.

Arturo León considera que la situación generada afecta a la imagen de la organización que representa y por eso ha decidido, sin reconocer presiones políticas, formalizar su renuncia. «Se trata de una decisión muy meditada y voluntaria, que tiene como finalidad preservar la bien ganada reputación del sindicato y proteger a mi familia y seres queridos». Así inició León su comparecencia pública tras presentar su renuncia.

«Quería aportar un granito de arena en un momento en que la pandemia está desbordada, especialmente en la provincia de Alicante, la más afectada en el conjunto del Estado, por la especial cercanía que tengo con mis compañeros de esa provincia. Ese ha sido mi error, pensar que la decisión de colaborar no se me iba a volver en contra», explicó tras insistir en que ha cumplido todos los protocolos para incorporarse los viernes por la tarde al Hospital de Alicante, tal como han reconocido la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, así como la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

León tiene previsto ponerse la segunda dosis de la vacuna porque tiene «el derecho y el deber de vacunarse, cuando corresponda», puntualizó. En su opinión, la vacunación ha sido «legal, sin hacer ninguna irregularidad y bajo parámetros éticos». «No me he colado, no he medrado», concluyó.

j.l.z. valència