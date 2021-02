Juan Cruz: "Es necesario hacer compatible la salud de los ciudadanos con la marcha de la economía"

Juan Cruz Ruiz (Tarifa, Cádiz, 1957) es educador de personas con diversidad funcional de profesión y diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Alicante. Hasta ahora desempeñaba el cargo de secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO-PV. Ayer, casi por unanimidad, fue elegido máximo dirigente del sindicato por 131 votos a favor y una abstención de los representantes del máximo órgano de gobierno de la central entre congresos. Sustituye a Arturo León al frente de la organización tras su dimisión a raíz de la polémica generada por su vacunación contra la covid-19. Este veterano dirigente sindical, hombre conciliador y de búsqueda de consensos, será el encargado de pilotar esta nave sindical hasta el XII Congreso general, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de julio. En Alicante, su tierra de adopción.

¿Se ha vacunado contra la covid-19?

No. Como trabajador (en excedencia) de asuntos sociales podrían llamarme. Si lo hacen me vacunaré, claro.

¿Considera acertada la renuncia de Arturo León al frente del sindicato por vacunarse?

Le pedí que no dimitiera. Pero quiero poner en valor el sacrificio que ha hecho Arturo León porque antepone la organización sindical a su persona. Comisiones debe sentirse orgullosa de contar con personas así. Ha dado una demostración de lo que debe ser un dirigente. No hubo irregularidades. Ese acto le honra.

Al ser elegido en el consejo confederal extraordinario asegura que apostará por dar «continuidad al trabajo desarrollado hasta ahora». ¿Por qué?

Mi elección no es un punto y aparte en CC OO-PV, es simplemente una continuidad al trabajo que se venía desarrollando y a la hoja de ruta que ha ido marcando Arturo León. La seguiremos aprobando en nuestros órganos de dirección. La hoja de ruta está marcada por el anterior congreso general de 2017. Ahora tenemos muy claro que la situación económica y social es muy complicada por la pandemia de coronavirus. Por eso es importante el diálogo social con las administraciones públicas y con los empresarios. En ese sentido, hay que anteponer los intereses generales a los particulares.

¿Cuáles son sus prioridades hasta el próximo congreso?

Me gustaría que las centrales sindicales participaran en los planes de elaboración de proyectos que puedan recibir fondos del ‘Plan Rescate’ de la UE. Las ayudas deben llegar a los sectores más afectados para que las empresas puedan mantener su actividad y empleos. Debemos evitar guerras entre sectores y ser solidarios. Hay que ayudar al turismo, hostelería y ocio; aunque también a sectores tradicionales como el textil, que está sufriendo de lleno la crisis del coronavirus. Y no olvidemos el impacto del brexit en parte de la agroalimentación y el transporte internacional de mercancías.

¿Es partidario de aplicar más restricciones a la movilidad para reducir la incidencia del virus?

Es muy difícil entrar en la dicotomía de qué es prioritario, salud o la economía. No podemos dejar la actividad productiva de lado y hay que hacer compatible la salud de los cudadanos con la marcha de la economía. De lo contrario llevaremos a la quiebra a las empresas. No somos un país rico como Alemania que dispone de gran cantidad de recursos y ayudas para su tejido empresarial. En mi opinión, debemos mantener operativos todos los sectores productivos que se pueda. Me parecen bien las restricciones hasta el 1 de marzo. Luego habrá que ver.

Los sindicatos inician movilizaciones contra el Gobierno bajo el lema #AhoraSíToca.

Queremos más fórmulas para garantizar el empleo, como los ERTE. Se deben prolongar porque son un paraguas necesario y un oxígeno clave para que las empresas viables puedan sobrevivir. De lo contrario muchos acabarán en ERE; es decir, en despidos colectivos y cierres de empresas. Debemos proteger la ocupación y reclamar una agenda social para la mejora del salario mínimo interprofesional y de las pensiones y que se deroguen las reformas laborales.

¿Cómo ve al ‘Govern del Botànic’?

En términos generales, bien. Lo que no me gustan son las divisiones internas. La ciudadanía necesita un gobierno fuerte para salir adelante con mensajes claros y no luchas internas que conducen a la nada. Le pediría que implique más a las organizaciones sindicales en los planes de reconstrucción.

¿Y el diálogo social?

Bien. Quiero mantener la fluidez y el diálogo con el secretario general de la UGT-PV, Ismael Sáez, así como con el presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro. También es clave el diálogo con la Generalitat y toda la función pública.

¿Se presentará a la reelección?

No. Mi compromiso es estar hasta el próximo congreso general. Quiero buscar consensos y unidad. Mi reto personal es conseguir una candidatura única y aprovechar todos los recursos de nuestra organización para hacer un relevo generacional.