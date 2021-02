Puertos del Estado y los sindicatos desbloquean el convenio colectivo tras un año sin aplicarse

Los sindicatos firmantes del III convenio colectivo de Puertos del Estado finalizaron ayer su encierro en la sede de la compañía pública después de 17 días, una vez la empresa ha trasladado su compromiso de aplicar el convenio y las subidas salariales pactadas y que se tenían que haber adoptado el año pasado.

UGT, CC OO y CIG explican que el último convenio aprobado finalizó en 2010 y los trabajadores estuvieron casi diez años sin normativa laboral, hasta que en 2019 se firmó un nuevo convenio colectivo que todavía no se ha aplicado. Además, los trabajadores de Puertos del Estado todavía no han recibido las subidas salariales aplicables a todos los empleados públicos del 2,3 % en 2020 ni la del 0,9% en 2021, a lo que se suma la carencia en la concreción de planes de formación para los trabajadores y resto de iniciativas laborales por no haberse aprobado el convenio.

Finalmente, el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, trasladó a los sindicatos que está en disposición «de asumir el compromiso de dar cumplimiento al desarrollo del III convenio colectivo según lo acordado conforme a lo tratado con los citados ministerios, incluyendo las subidas salariales establecidas en las normativas presupuestarias». El máximo responsable del ente estatal tratará así de aplicar los acuerdos alcanzados durante este largo período de negociación colectiva.

Concretar las medidas

«Han sido 17 días muy duros, de intensos contactos políticos al más alto nivel, tanto de los citados sindicatos como de representantes de los Ministerios de Hacienda y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como numerosas reuniones con diversos grupos parlamentarios (PSOE, Unidas Podemos, PNV, BNG, EH Bildu, Compromís)», señala un un comunicado conjunto de UGT y Comisiones Obreras.

Por ello, los sindicatos firmantes del convenio han suspendido provisionalmente las movilizaciones emprendidas, aunque se reservan la posibilidad de reactivar en caso de que no se produzca la concreción práctica de lo acordado en el espacio temporal solicitado por Puertos del Estado, es decir antes del 24 de marzo de 2021.