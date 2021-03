El bloqueo del Canal de Suez pone en jaque al Puerto y al comercio exterior valenciano

Por el momento, las unidades de rescate y varios remolcadores están trabajando contrarreloj para intentar mover esta embarcación de grandes dimensiones y que quedó encallada por la falta de visibilidad debido a las malas condiciones meteorológicas en Egipto por una tormenta de polvo, lo que dificultó la maniobrabilidad del barco y causó la salida de su trayectoria. El portacontenedores Ever Given cubría una ruta entre China y Rotterdam y entre sus puertos de escala del Mediterráneo no figuraba el de València.

La vía navegable que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo es clave para las líneas interoceánicas que operan desde el recinto del Grao con el sudeste asiático, India y Oriente Medio. Así, el Lejano Oriente (con 9,2 millones de toneladas anuales), India-Pakistan-Bangladesh-Skri Lanka (4,7 millones), Golfo Arábigo (3,3 millones) y Mar Rojo (1,35 millones) son las áreas geográficas afectadas en este grave incidente para Valenciaport. Estas rutas, según el boletín estadístico de la Autoridad Portuaria de València de 2020, representan alrededor de un tercio del tráfico total desde los muelles del Grao.

Según fuentes de la APV, «la situación se podría complicar dentro de dos o tres días» si no se consigue desencallar el buque de la naviera Evergreen. Con todo, la entidad presidida por Aurelio Martínez confía en que se recupere la normalidad «en poco tiempo» para evitar un mayor colapso de barcos en este canal marítimo. Según la agencia Bloomberg, tras el incidente había más de 100 barcos esperando para poder pasar por el canal de Suez, una cantidad de embarcaciones que aumentará con el paso del tiempo si no se consigue mover el barco siniestrado.

Fuentes de las consignatarias y navieras que operan en el Puerto de València también reconocen su preocupación por el bloqueo en el Canal del Suez ya que esta situación alterará las escalas previstas en los puertos y, por tanto, el suministro de productos y las entregas a los importadores y exportadores. Uno de esos tráficos que se verán afectados es el de gas natural, lo que podría afectar a la planta regasificadora de Saggas, en el Puerto de Sagunt.

El petróleo se dispara

Además, como consecuencia de este grave accidente en el canal de Suez, el precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se disparó ayer un 3,21% y cotizaba en 62,74 dólares, mientras que el de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 59,63 dólares, con una revalorización del 3,24%.

A lo largo de 2020, casi 19.900 embarcaciones de todo el mundo cruzaron esta vía marítima que conecta Europa con Asia y África -y evita el rodeo por el Cabo de Buena Esperanza (sur de África)-, con 1.170 millones de toneladas a bordo, lo que generó unos ingresos para Egipto de 4.700 millones de euros, según constata la Autoridad del Canal de Suez.